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國台辦新年寄語 宋濤：續推全面恢復兩岸三通

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

大陸國台辦主任宋濤循例於昨天發表新年寄語，他對於過去一年的回顧，除了重申反獨促統外，還提到「持續推動全面恢復兩岸三通和各領域交流合作」。至於新的一年，他則表示將為兩岸青年互學互鑒、交流交心「搭建更多平台、創造更多條件」，但未提到旅遊、人員往來等。

宋濤的新年寄語發表於國台辦的「兩岸關係」雜誌。他提到去年大陸致力擴大兩岸交流，並表示「我們努力打破阻撓禁限，持續推動全面恢復兩岸三通和各領域交流合作」、「也有許多大陸民眾到台灣旅遊」。同時他還強調，「我們堅決開展系列反分裂、反干涉重大鬥爭」、更提及「懲獨廿二條」的推出，表示「對台獨頑固分子絕不手軟，對分裂國家的行徑絕不姑息」。

展望今年，宋濤指出，大陸將在堅持一個中國原則和「九二共識」基礎上，共同推動兩岸關係向前發展，將「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」，推動兩岸同胞共同弘揚中華文化，也將為兩岸青年交流「搭建更多平台、創造更多條件」。

值得一提的是，宋濤並未詳述青年交流是否與陸生有關，也並未如去年般再度宣示將「不斷擴大兩岸人員往來」，同時對「台獨和外來勢力干涉」的說法也從「堅決反對」調整成「堅決打擊」；「維護台海地區和平」也代之以「維護中華民族共同家園安寧繁榮」。他亦指今年將迎來抗戰勝利暨台灣光復八十周年，強調「大陸和台灣是不可分割的命運共同體」。

日前中共總書記習近平在新年賀詞中提到「兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。而據本報整理，除宋濤外，包含重慶、天津、湖北、雲南、貴州等省市的台辦主任皆已發表新年賀詞，分別揭示今年當地的對台工作方向。

宋濤 青年

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