聽新聞
0:00 / 0:00

我禁海峽導報在台駐點 國台辦：新聞交流開倒車

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導

陸委會二日宣布以「統戰」為由，暫停大陸海峽導報在台灣駐點，對此大陸國台辦晚間回應指出，「這是在兩岸新聞交流上公然開倒車，是對兩岸交流合作的蓄意破壞」，呼籲民進黨政府「停止破壞兩岸新聞交流合作，切實尊重和保障大陸媒體在台灣駐點採訪報導的權益」。

陳斌華批評賴清德政府上台以來，「不擇手段限制阻撓兩岸交流合作，現在又以莫須有的說辭污蔑大陸媒體駐點記者正當採訪報導行為，暫停相關媒體赴台駐點。這是在兩岸新聞交流上公然開倒車，是對兩岸交流合作的蓄意破壞」。他表示，賴清德口口聲聲講「民主」，其行為卻是對民主最大的踐踏。」這種倒行逆施必將遭到兩岸民眾的堅決反對，必將自食其果」。

他強調，「不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不會停，不會斷，不會少。這是打壓不了的民心所向，也是阻擋不住的大勢所趨」。

國台辦 賴清德 陸委會

延伸閱讀

助理費規定違憲？高院引賴清德立委時發言 逾2萬字指現有法制不明

賴清德邀韓國瑜喝「和解咖啡」 賴士葆諷：黃鼠狼給雞拜年

【重磅快評】賴清德更大的民主 國高中公民課沒教嗎？

柯建銘嗆解散國民黨 王鴻薇：看齊袁世凱…賴清德準備稱帝？

相關新聞

我禁海峽導報在台駐點 國台辦：新聞交流開倒車

陸委會二日宣布以「統戰」為由，暫停大陸海峽導報在台灣駐點，對此大陸國台辦晚間回應指出，「這是在兩岸新聞交流上公然開倒車，...

國台辦批兩岸新聞交流開倒車 陸委會：對統戰不能容忍

針對陸委會今天以從事對台統戰工作且曾介入總統大選為由，宣布暫停大陸媒體「海峽導報」及其所屬福建日報報業集團來台駐點，大陸...

國台辦新年寄語 宋濤：續推全面恢復兩岸三通

大陸國台辦主任宋濤循例於昨天發表新年寄語，他對於過去一年的回顧，除了重申反獨促統外，還提到「持續推動全面恢復兩岸三通和各...

陸委會暫停海峽導報駐點 國台辦：兩岸新聞交流開倒車

陸委會2日宣布以「統戰」為由，暫停大陸海峽導報在台灣駐點，對此大陸國台辦2日晚間回應媒體詢問指出，「這是在兩岸新聞交流上...

人類命運共同體研究中心揭碑 王毅稱習近平重大原創

中共總書記習近平2013年上台後提出「人類命運共同體」的主張，此後中國致力將這個名詞寫入國際組織的文件，今天還在北京舉行...

北市跨年晚會螢幕播央視節目 陸委會：非常不妥

台北市政府跨年晚會散場後，有1幅大螢幕轉播大陸官媒央視節目內容，陸委會副主委梁文傑2日表示，我們認為非常不妥，希望主辦單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。