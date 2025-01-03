我禁海峽導報在台駐點 國台辦：新聞交流開倒車

陸委會二日宣布以「統戰」為由，暫停大陸海峽導報在台灣駐點，對此大陸國台辦晚間回應指出，「這是在兩岸新聞交流上公然開倒車，是對兩岸交流合作的蓄意破壞」，呼籲民進黨政府「停止破壞兩岸新聞交流合作，切實尊重和保障大陸媒體在台灣駐點採訪報導的權益」。

陳斌華批評賴清德政府上台以來，「不擇手段限制阻撓兩岸交流合作，現在又以莫須有的說辭污蔑大陸媒體駐點記者正當採訪報導行為，暫停相關媒體赴台駐點。這是在兩岸新聞交流上公然開倒車，是對兩岸交流合作的蓄意破壞」。他表示，賴清德口口聲聲講「民主」，其行為卻是對民主最大的踐踏。」這種倒行逆施必將遭到兩岸民眾的堅決反對，必將自食其果」。

他強調，「不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不會停，不會斷，不會少。這是打壓不了的民心所向，也是阻擋不住的大勢所趨」。