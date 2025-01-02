陸委會暫停海峽導報駐點 國台辦：兩岸新聞交流開倒車

陸委會2日宣布以「統戰」為由，暫停大陸海峽導報在台灣駐點，對此大陸國台辦2日晚間回應媒體詢問指出，「這是在兩岸新聞交流上公然開倒車，是對兩岸交流合作的蓄意破壞」，呼籲民進黨政府「停止破壞兩岸新聞交流合作，切實尊重和保障大陸媒體在台灣駐點採訪報導的權益」。

在網紅「八炯」播出兩集「統戰紀錄片後」，陸委會副主委梁文傑今日宣布，大陸駐台媒體「海峽導報」明顯從事對台統戰工作的性質，且曾介入總統大選，未來將暫停海峽導報及其所屬福建日報報業集團來台駐點。梁文傑並表示，目前海峽導報有一位記者在台駐點，期限到今年1月23日。至於是否會讓該名記者提前離境？梁文傑說，「該離開就請他走」，陸委會不會再批准該媒體新的輪替記者來台。

就此，大陸國台辦2日晚間以發言人陳斌華答記者問方式回應媒體詢問指出，兩岸媒體互派記者駐點採訪20多年來，顯著增進了兩岸同胞的相互了解，「對於促進兩岸交流合作、推動兩岸關係和平發展具有積極意義」。

陳斌華批評賴清德政府上台以來，「不擇手段限制阻撓兩岸交流合作，現在又以莫須有的說辭污蔑大陸媒體駐點記者正當採訪報導行為，暫停相關媒體赴台駐點。這是在兩岸新聞交流上公然開倒車，是對兩岸交流合作的蓄意破壞」。他表示，賴清德口口聲聲講「民主」，其行為卻是對民主最大的踐踏。」這種倒行逆施必將遭到兩岸民眾的堅決反對，必將自食其果」。

他強調，「不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不會停，不會斷，不會少。這是打壓不了的民心所向，也是阻擋不住的大勢所趨」。他最後呼籲賴清德政府「應立即停止政治操弄，停止破壞兩岸新聞交流合作，切實尊重和保障大陸媒體在台灣駐點採訪報導的權益」。

大陸此次並未宣布「反制措施」。值得一提的是，此次回應海峽導報事件的陳斌華本人，也是大陸第一批駐台採訪記者之一，2001年2月身為新華社記者的陳斌華和范麗青，作為大陸首批兩名駐點記者到台灣採訪，開啟了陸媒駐台採訪的先河。陳斌華曾出版多部駐點相關著作。

而公開資料顯示，賴清德總統上任以來，陸媒駐台已經發生過「新華社盯梢案」，不過陸委會去年7月公布行政調查結果，並沒有具體進展，但陸委會其後曾宣示「將強化陸媒駐點記者來台管理機制」，不久前的雙城論壇也以陸媒在台有駐點記者為由，否決上海媒體團來台。

更早在2020年7月2日，時任陸委會發言人邱垂正（現任陸委會主委）也記者會上證實福建東南衛視兩名記者因為涉及「與許可目的不符」的活動被撤銷在台記者證及簽證。

據悉，我方政府於2000年起陸續開放新華社、人民日報、中央人民廣播電台、中央電視台、中國新聞社等5家大陸中央媒體，以及福建東南衛視、福建日報報業集團、廈門衛視、深圳報業集團、湖南電視台等5家大陸地方媒體，一共10家媒體來台駐點採訪。不過，目前陸媒在台駐點僅為8家、12人，遠未回復到疫情前的10家、30餘人規模，申請程序與限制也更為繁複。