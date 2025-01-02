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陸委會暫停海峽導報駐點 國台辦：兩岸新聞交流開倒車

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦發言人陳斌華2日晚間批評陸委會暫停海峽導報及其所屬福建日報報業集團來台駐點。圖為陳斌華先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人陳斌華2日晚間批評陸委會暫停海峽導報及其所屬福建日報報業集團來台駐點。圖為陳斌華先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）

陸委會2日宣布以「統戰」為由，暫停大陸海峽導報在台灣駐點，對此大陸國台辦2日晚間回應媒體詢問指出，「這是在兩岸新聞交流上公然開倒車，是對兩岸交流合作的蓄意破壞」，呼籲民進黨政府「停止破壞兩岸新聞交流合作，切實尊重和保障大陸媒體在台灣駐點採訪報導的權益」。

在網紅「八炯」播出兩集「統戰紀錄片後」，陸委會副主委梁文傑今日宣布，大陸駐台媒體「海峽導報」明顯從事對台統戰工作的性質，且曾介入總統大選，未來將暫停海峽導報及其所屬福建日報報業集團來台駐點。梁文傑並表示，目前海峽導報有一位記者在台駐點，期限到今年1月23日。至於是否會讓該名記者提前離境？梁文傑說，「該離開就請他走」，陸委會不會再批准該媒體新的輪替記者來台。

就此，大陸國台辦2日晚間以發言人陳斌華答記者問方式回應媒體詢問指出，兩岸媒體互派記者駐點採訪20多年來，顯著增進了兩岸同胞的相互了解，「對於促進兩岸交流合作、推動兩岸關係和平發展具有積極意義」。

陳斌華批評賴清德政府上台以來，「不擇手段限制阻撓兩岸交流合作，現在又以莫須有的說辭污蔑大陸媒體駐點記者正當採訪報導行為，暫停相關媒體赴台駐點。這是在兩岸新聞交流上公然開倒車，是對兩岸交流合作的蓄意破壞」。他表示，賴清德口口聲聲講「民主」，其行為卻是對民主最大的踐踏。」這種倒行逆施必將遭到兩岸民眾的堅決反對，必將自食其果」。

他強調，「不管遭遇多少干擾阻礙，兩岸同胞交流合作不會停，不會斷，不會少。這是打壓不了的民心所向，也是阻擋不住的大勢所趨」。他最後呼籲賴清德政府「應立即停止政治操弄，停止破壞兩岸新聞交流合作，切實尊重和保障大陸媒體在台灣駐點採訪報導的權益」。

大陸此次並未宣布「反制措施」。值得一提的是，此次回應海峽導報事件的陳斌華本人，也是大陸第一批駐台採訪記者之一，2001年2月身為新華社記者的陳斌華和范麗青，作為大陸首批兩名駐點記者到台灣採訪，開啟了陸媒駐台採訪的先河。陳斌華曾出版多部駐點相關著作。

而公開資料顯示，賴清德總統上任以來，陸媒駐台已經發生過「新華社盯梢案」，不過陸委會去年7月公布行政調查結果，並沒有具體進展，但陸委會其後曾宣示「將強化陸媒駐點記者來台管理機制」，不久前的雙城論壇也以陸媒在台有駐點記者為由，否決上海媒體團來台。

更早在2020年7月2日，時任陸委會發言人邱垂正（現任陸委會主委）也記者會上證實福建東南衛視兩名記者因為涉及「與許可目的不符」的活動被撤銷在台記者證及簽證。

據悉，我方政府於2000年起陸續開放新華社、人民日報、中央人民廣播電台、中央電視台、中國新聞社等5家大陸中央媒體，以及福建東南衛視、福建日報報業集團、廈門衛視、深圳報業集團、湖南電視台等5家大陸地方媒體，一共10家媒體來台駐點採訪。不過，目前陸媒在台駐點僅為8家、12人，遠未回復到疫情前的10家、30餘人規模，申請程序與限制也更為繁複。

賴清德 陳斌華 陸委會

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