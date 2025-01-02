陸委會預算遭砍3,200萬 捐助海基會等項送協商

立法院內政委員會2日審查陸委會、海基會、台港策進會今年度預算，陸委會原列近10.4億元，初步遭砍3,200萬元，凍結約2,000萬元，但爭議較大的法政業務中，捐助海基會辦理兩岸中介事務預算達2億5,957萬元，較去年大增逾40%，藍委質疑成效不彰，決議法政業務相關預算均保留送院會協商。

內政委員會2日召開全體會議，邀行政院秘書長龔明鑫，就行政院所屬人員涉嫌霸凌案件處置情形專題報告並備質詢，續審今年度中央政府總預算案關於行政院部分，和關於陸委會、海基會、台港策進會預算；下午查預算時，陸委會主委邱垂正、海基會董事長吳豊山、台港策進會董事長賴秀如均出席，由邱垂正答覆委員關切。

根據今日審查結果，陸委會今年度預算原列10億3,918萬6千元，其中，歲出部分的媒體政策及業務宣導費，遭減列300萬元，一般行政業務遭減列300萬元，綜規業務減列600萬元，經濟業務減列300萬元並凍結10%，法政業務保留送院會協商，港澳業務減列1,000萬元並凍結10%，聯絡業務減列700萬元，文教業務凍結500萬元。

上述項目多為將委員提案併案處理，可讓陸委會自行科目調整，凍結部分，則須待陸委會就預算支出進行專案報告獲同意後解凍。

就預算減列，國民黨立委張智倫質疑「國人赴陸動態登錄系統」、「國人赴港澳動態登錄系統」使用率低，緊急處理案例更掛零，和法政業務捐助海基會部分，是期待海基會發揮溝通功能，但以現行兩岸關係來看，是否有實際需要？

國民黨立委羅智強也抨擊，馬政府時期兩岸有交流，現在上位政策不同，綠營甚至有人說「交流就是統戰」，所以他主張大砍海基會預算，先把本份做好，不然就回到扁政府時期的預算規模。

國民黨立委徐欣瑩說，陸委會對大陸片面採取經濟脅迫，未能有效防範，除了抗議沒有實際作為，當前兩岸關係降到冰點，海基會也沒有理由增加預算。

就上述質疑，和有藍委關切海外差旅費到歐美考察，對兩岸敵意螺旋上升有何幫助，邱垂正回應表示，陸委會綜合規畫業務包括定期民調、舉辦會議研判兩岸情勢，提供給各部會參考，也接待外國訪客、參與國際會議，與理念相近的國家一起維護台海和平穩定，這都至關重要。