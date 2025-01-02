北市跨年晚會螢幕播央視節目 陸委會：非常不妥

台北市政府跨年晚會散場後，有1幅大螢幕轉播大陸官媒央視節目內容，陸委會副主委梁文傑2日表示，我們認為非常不妥，希望主辦單位能夠切實檢討，向社會道歉，並追究相關責任。

陸委會2日下午召開例行記者會，梁文傑表示，台北市主辦的跨年晚會播放中共媒體的節目，有點類似台中市兵役專車播放中共的宣傳片，類似這樣的事情我們都認為非常不妥，希望主辦單位能夠切實檢討，向社會道歉，並追究相關責任。

這是否違反兩岸條例第34條的規定？梁文傑說，該條主要是規範，在台灣的媒體播放大陸的節目或者是廣告等等，而北市跨年晚會螢幕屬於戶外看板，並不是在媒體上面播放，「所以目前看起來，第34條可能還無法運用到」。

他接著說，「但是我們還是把這個當作蠻嚴重的事情，還是希望地方政府主辦的活動不可以有這樣的錯誤出現」。

台北市政府觀光傳播局說明，這是工作人員嚴重疏失，觀傳局將依契約規定處置究責。

而跨年晚會承辦廠商TVBS表示，轉播結束撤收期間，現場八處原播放直播的大螢幕本應關閉，但其中松壽路一幅螢幕臨時使用外包廠商的備援筆電，意外在活動直播後仍播出了YouTube自動演算的下一段影片節目。此事件造成市府與現場觀眾的困擾與疑惑，TVBS深感歉意。