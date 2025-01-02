鼓勵舉報？陸委會：身邊有朋友領大陸身分證 歡迎來信

網紅八炯「中國統戰紀錄片」揭露稱，目前已有10萬多台灣人持有大陸身份證，引發社會關注，陸委會副主委梁文傑2日表示，正在調查相關說法是否為真，目前看起來有一個集團性的運作。他並指，歡迎有類似經驗或身邊有朋友做這樣事情的人，可以去信陸委會信箱。

在網紅八炯刊出影片後，陸委會去年12月29日表示，將對在大陸申設戶籍等統戰伎倆「嚴格查處」。陸委會2日下午召開例行記者會，政府調查進度與如何進行調查受到關注。

梁文傑表示，根據兩岸條例第九條之一規定，台灣人民不得在大陸設有戶籍或領用大陸護照，不然台灣戶籍跟身份證護照會被取消。他補充，根據我方統計，過去十年共註銷679人的戶籍。

梁文傑說，「至於八炯影片裡面這位『據說是詐欺犯』的林金城先生說，現在有20萬人已經拿到大陸身份證，這部分我們正在研究，也請相關單位調查說法是不是真實」。

梁文傑說明，根據中共法令，台灣人要在大陸申請戶籍領身份證，領證的時候必須同時將台灣的身份證跟護照交給大陸的單位，因此像林金城所講，可以領大陸身份證，又不用繳台灣身份證的狀況，其實是違反中共的中央法令。

梁文傑表示，現在看起來可能有一個集團性的運作，「我會認為必須把它當作一個犯罪集團來處理」，現在已有相關單位進行調查。至於這是大陸地方人員違法，甚至跟銀行勾結進行銀行詐貸，大陸的中央政府是知道、默許，或是根本不知情，是不是地方層級人員發「統戰財」還要再瞭解。

對於網紅影片揭露台灣人與大陸地方官員合作辦證詐貸，梁文傑形容，這叫作「統戰經濟圈」，利用統戰的政策指示，對申請戶籍、身分證或是居住證的台灣人給予額外的貸款，然後有些人從中謀利。「被割韭菜的其實是大陸人民，因為這些錢都是大陸人民的稅金，」梁文傑說。

有媒體詢問，如果民間單位有關於領有大陸身分證的資料可以提供，後續可以提供給哪些單位？陸委會是否願意接受相關資料？梁文傑回應指，「我們很歡迎有類似經驗，或是聽到身邊朋友有去做這樣事情的人，都可以提供給陸委會的信箱。」

至於在八炯「中國統戰紀錄片」第一集遭指稱已取得大陸身份證的台灣跆拳道選手李東憲，梁文傑表示，移民署已經去函給李東憲要他陳述意見，李東憲若逾期沒有陳述，主管機關會撤銷他在台灣的戶籍。屆時，李東憲將被收回台灣身份證、護照，也不能再保健保。