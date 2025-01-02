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習近平向美國師生致賀新年 川普上台前再展友好姿態

中央社／ 台北2日電
中國國家主席習近平。新華社
中國國家主席習近平。新華社

新年伊始，中國國家主席習近平夫婦向美國一所中學師生代表回贈新年賀卡，稱兩國人民的友誼歷久彌新。這是川普即將就任美國總統之前，中方再次表達對美友好，不久前人民日報才向大眾徵集「中美友好合作故事」。

新華社今天報導，習近平和夫人彭麗媛1日向美國華盛頓州中學師生代表回贈新年賀卡，致以新年祝福，表示2025年是中國人民抗日戰爭勝利80週年，「第二次世界大戰期間，中美共同為和平和正義而戰，兩國人民的友誼經受了血與火的考驗，歷久彌新」。

習近平並表示，希望中美兩國青少年繼續積極參與「未來5年邀請5萬名美國青少年來華交流學習」倡議，加強交流互動，增進相互了解，傳承傳統友誼，為推動中美關係發展、促進世界和平貢獻力量。

在此之前，美國華盛頓州美中青少年學生交流協會和林肯中學、體育場中學曾參加「5年5萬」倡議訪問中國的師生代表向習近平夫婦和中國人民致新年賀卡，100多名老師和同學在賀卡上簽名。

上個月，中共黨媒人民日報刊登「『中美友好合作故事』作品徵集活動啟動」的短文，向大眾徵集中美交流的感人故事，截止時間為今年6月20日。

內容指出，應徵作品應針對「跨越文化差異、傳承友誼信任」主題，透過文字、圖片、視訊等形式，記錄中美交流「感人至深」的故事，展示中美友好合作「美麗畫卷」。

川普（Donald Trump）本月將就任美國總統，外界預期中美關係可能更加惡化，關注中國會如何應對美方可能加強的關稅戰、科技限制等。

中國在文化交流上展現友好之際，也持續對美方祭出出口限制措施。去年12月，中方宣布加強對美限制出口鎵、鍺、石墨等軍民兩用礦物；今天又宣布將28家美國軍工企業列入出口管制名單。

美國

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