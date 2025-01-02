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反制美對台軍售 中方：28家美國實體列入出口管制名單

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
反制美國對台軍售，大陸將28家美國實體列入出口管制名單。（美聯社）
反制美國對台軍售，大陸將28家美國實體列入出口管制名單。（美聯社）

反制美國對台軍售，大陸商務部2日發布公告指稱，為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，決定將通用動力公司，洛克希德．馬丁公司，波音防務、空間與安全集團等28家美國實體列入出口管制管控名單，並將10家美國企業列入不可靠實體清單。

中方將禁止向這28家美國實體出口兩用物項。同時，正在開展的相關出口活動應當立即停止。相關規定自1月2日起實施。

此外，根據商務部另一份公告，大陸決定自1月2日起，對洛克希德．馬丁飛彈與火控公司、雷神飛彈系統公司等10家美國企業採取不可靠實體清單措施。

大陸禁止這些企業從事與大陸有關的進出口活動；禁止這些企業在大陸境內新增投資；禁止這些企業高級管理人員入境；不批准並取消這些企業高級管理人員在大陸工作許可、停留或居留資格。

10家美國企業分別為洛克希德·馬丁飛彈與火控公司（Lockheed Martin Missiles and Fire Control）、洛克希德·馬丁航空公司（Lockheed Martin Aeronautics）、洛克希德·馬丁飛彈系統集成實驗室（Lockheed Martin Missile System Integration Lab)、洛克希德·馬丁先進技術實驗室（Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories)、洛克希德·馬丁風險投資公司（Lockheed Martin Ventures)。

標槍合資公司（Raytheon/Lockheed Martin Javelin Joint Venture）、雷神飛彈系統公司（Raytheon Missile Systems）、通用動力軍械與戰術系統公司（General Dynamics Ordnance and Tactical Systems）、通用動力資訊技術公司（General Dynamics Information Technology）、通用動力任務系統公司（General Dynamics Mission Systems）

大陸外交部曾於2024年6月21日，對美國洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）的公司相關實體和高管採取反制措施，包括凍結大陸境內資產和禁止入境等。

洛克 美國

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