中國商務部將28家美國軍工企業列入出口管制
中國商務部今天公告，為維護國家安全和利益，決定將通用動力、洛克希德馬丁公司等28家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口軍民兩用物項。這份名單上多為軍工企業巨頭。
根據中國商務部網站，根據中國的「出口管制法」和「兩用物項出口管制條例」等法律法規有關規定，「為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務」，決定將28家美國實體列入出口管制管控名單。
根據公告，一、中國禁止向這28家美國實體出口兩用物項；正在展開的相關出口活動應當立即停止。二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。此公告自公布之日起正式實施。
這28家公司中，涵蓋通用動力（General Dynamics）及洛克希德馬丁（Lockheed Martin）旗下的多家公司，以及L3哈里斯科技公司（L3 HarrisTechnologies）、英特磊科技（Intelligent EpitaxyTechnology）、波音防務（Boeing Defense, Space &Security）等，部分先前已因參與對台軍售而被中方不同程度制裁。
「兩用物項」是指兼有民事與軍事用途或者有助於提升軍事潛力的貨物、技術和服務，特別是可以用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷性武器及其運載工具的物項。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言