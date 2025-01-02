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中國商務部將28家美國軍工企業列入出口管制

中央社／ 台北2日電

中國商務部今天公告，為維護國家安全和利益，決定將通用動力、洛克希德馬丁公司等28家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口軍民兩用物項。這份名單上多為軍工企業巨頭。

根據中國商務部網站，根據中國的「出口管制法」和「兩用物項出口管制條例」等法律法規有關規定，「為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務」，決定將28家美國實體列入出口管制管控名單。

根據公告，一、中國禁止向這28家美國實體出口兩用物項；正在展開的相關出口活動應當立即停止。二、特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。此公告自公布之日起正式實施。

這28家公司中，涵蓋通用動力（General Dynamics）及洛克希德馬丁（Lockheed Martin）旗下的多家公司，以及L3哈里斯科技公司（L3 HarrisTechnologies）、英特磊科技（Intelligent EpitaxyTechnology）、波音防務（Boeing Defense, Space &Security）等，部分先前已因參與對台軍售而被中方不同程度制裁。

「兩用物項」是指兼有民事與軍事用途或者有助於提升軍事潛力的貨物、技術和服務，特別是可以用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷性武器及其運載工具的物項。

洛克 美國

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