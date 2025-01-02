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陸媒海峽導報禁止來台駐點 陸委會：明顯從事統戰工作

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑宣布，大陸媒體「海峽導報」明顯從事對台統戰工作的性質，且曾介入總統大選，未來將暫停海峽導報及其所屬福建日報報業集團來台駐點。記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑宣布，大陸媒體「海峽導報」明顯從事對台統戰工作的性質，且曾介入總統大選，未來將暫停海峽導報及其所屬福建日報報業集團來台駐點。記者陳宥菘／攝影

陸委會副主委梁文傑今日宣布，大陸駐台媒體「海峽導報」明顯從事對台統戰工作的性質，且曾介入總統大選，未來將暫停海峽導報及其所屬福建日報報業集團來台駐點

梁文傑2日下午在例行記者會上主動宣布，有關最近大陸駐台媒體海峽導報，政府經過評估，該媒體具有明顯從事對台統戰工作的性質，而且該報的社務委員林靖東曾經拿經費指示捏造民調，介入總統大選，「我們認為海峽導報已經不是單純的新聞媒體，未來將暫停海峽導報及其所屬福建日報報業集團來台駐點」。

梁文傑表示，目前海峽導報有一位記者在台駐點，期限到今年1月23日。至於是否會讓該名記者提前離境？梁文傑說，「該離開就請他走」，陸委會不會再批准該媒體新的輪替記者來台。

梁文傑表示，目前在台駐點大陸媒體共有8家，有12名記者。

2020年7月2日，時任陸委會發言人邱垂正也在例行記者會中證實，福建東南衛視兩名記者因為涉及「與許可目的不符」的活動被撤銷在台記者證及簽證。東南衛視當時兩名駐台記者艾珂竹與盧薔隨即於次日下午離台。

大陸國台辦當時批評民進黨政府此舉是「蠻橫無理打壓」，並要求「民進黨當局立即停止無理做法……否則由此引發的一切後果，由民進黨當局承擔。」

梁文傑 福建 陸委會

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