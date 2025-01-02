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賴拋「小兩會」談判 陸委會邱垂正：確保人民基本權益

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
立法院內政委員會2日召開全體會議，邀行政院秘書長，就行政院所屬人員涉嫌霸凌案件處置情形專題報告並備質詢，續審114年度中央政府總預算案關於行政院部分，和關於陸委會、海基會、台港策進會預算。記者陳政錄／攝影
立法院內政委員會2日召開全體會議，邀行政院秘書長，就行政院所屬人員涉嫌霸凌案件處置情形專題報告並備質詢，續審114年度中央政府總預算案關於行政院部分，和關於陸委會、海基會、台港策進會預算。記者陳政錄／攝影

就兩岸觀光開放僵局，總統賴清德昨拋出可由台旅會、海旅會先進行談判一說，陸委會主委邱垂正2日受訪時說，我方建議，兩岸觀光小兩會可就兩岸旅遊品質、安全及合作的穩定性來進行協商，為疫後觀光旅遊定下好的基礎。這對我方而言，可以維護國家安全、社會安定、民眾福祉，也可以確保兩岸人民的基本權益。

立法院內政委員會2日召開全體會議，邀行政院秘書長，就行政院所屬人員涉嫌霸凌案件處置情形專題報告並備質詢，續審114年度中央政府總預算案關於行政院部分，和關於陸委會、海基會、台港策進會預算。

在下午審查陸委會預算前，邱垂正接受媒體堵訪。他說，我方一直期待陸方的陸客來台政策能夠明確、清晰，上次上海副市長的說法，國台辦僅說「積極研究」，所以我們希望陸方方案能盡早出來。

就賴總統拋出「小兩會」先談，邱垂正說，我方最關心的就是旅遊安全、品質案穩定性，所以建議透過觀光小兩會，也就是我方的台旅會，和陸方的海旅會進行協商溝通，為疫後觀光旅遊奠下好的基礎。

邱垂正強調，這對於我方而言，可以維護國家安全、社會安定、民眾福祉，對於兩岸旅遊，也可以確保兩岸人民的基本權益。至於當前進度為何？邱垂正回應，觀光小兩會是兩岸協議單位，我方希望能恢復溝通對話，朝向雙向、對等、安全、有品質的觀光旅遊。

至於自由亞洲電台報導中共對台統戰的「福建網絡」運作，邱垂正說，就中共對台媒體滲透問題，陸委會一定會跟主管機關依法積極查處。

另，就昨日共軍東部戰區發布的對台影片中，包括去年底陸生來台訪問畫面，邱垂正說，陸方可能透過各種交流，融合成對台統戰做法，國人都要提高警覺，除做好各種反中共統戰的認知作戰外，也要加強國人對中國大陸訊息的識讀能力，「未來我們會加強這方面工作」。

陸委會主委邱垂正表示，我方建議，兩岸觀光小兩會可就兩岸旅遊品質、安全及合作的穩定性來協商，為疫後觀光旅遊奠下好的基礎。記者陳政錄／攝影
陸委會主委邱垂正表示，我方建議，兩岸觀光小兩會可就兩岸旅遊品質、安全及合作的穩定性來協商，為疫後觀光旅遊奠下好的基礎。記者陳政錄／攝影

兩會 邱垂正 陸委會

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