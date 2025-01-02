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宋濤新年寄語：將為兩岸青年交流「創造更多條件」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京即時報導
大陸國台辦主任宋濤2日發表新年寄語，圖為他去年在廣州參加兩岸同胞交流研討活動。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦主任宋濤2日發表新年寄語，圖為他去年在廣州參加兩岸同胞交流研討活動。（記者廖士鋒／攝影）

大陸國台辦主任宋濤，循例於2日發表新年寄語，他對於過去一年的回顧，除了重申反獨促統外，還提到了「持續推動全面恢復兩岸『三通』和各領域交流合作」、「有許多大陸民眾到台灣旅遊」。至於新的一年，他表示將為兩岸青年互學互鑒、交流交心「搭建更多平台、創造更多條件」。

宋濤的新年寄語發表於國台辦的《兩岸關係》雜誌並刊載在官網。

宋濤提到，2024年中共總書記習近平「領航掌舵」，會見馬英九及台灣青年一行，在中美元首會晤時就台灣問題劃出不可逾越的紅線，「在一系列重要場合、重大活動中宣示對台大政方針，引領兩岸關係發展方向」。他強調，2024年「我們牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，在遏制『台獨』分裂和外來干涉上展現更強能力，在深化兩岸交流合作、融合發展上邁出更大步伐」。

宋濤並指，這一年，我們致力擴大兩岸交流，促進兩岸同胞走近走親。他歷數各項活動，並提到「我們努力打破阻撓禁限，持續推動全面恢復兩岸『三通』和各領域交流合作」、「有更多台灣青年朋友、基層民眾親身感受祖國大好河山和發展進步，許多台胞回鄉祭祖認親；也有許多大陸民眾到台灣旅遊，更多大陸影視劇在台灣熱播」。

他也重申堅持九二共識、反對台獨，並提到「我們堅決開展系列反分裂、反干涉重大鬥爭，出台《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，對『台獨』頑固分子絕不手軟，對分裂國家的行徑絕不姑息，有力打擊『台獨』分裂勢力謀『獨』挑釁行徑，有效震懾外部勢力『以台制華』圖謀」。

展望今年，宋濤表示，大陸將在堅持一個中國原則和「九二共識」基礎上，廣泛團結台灣同胞，共同推動兩岸關係向前發展、推進祖國統一進程。大陸將秉持造福兩岸同胞的理念，「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展，推動兩岸同胞共同弘揚中華文化」，也將為兩岸青年互學互鑒、交流交心「搭建更多平台、創造更多條件」。

最後他重申大陸還將「堅決捍衛國家主權和領土完整，堅決打擊『台獨』分裂和外來干涉，堅定支持島內愛國統一力量，維護中華民族共同家園安寧繁榮」。他並提到，2025年將迎來抗日戰爭勝利暨台灣光復80周年，呼籲兩岸同胞「攜手為實現民族偉大復興和祖國完全統一而不懈奮鬥」。

國台辦 宋濤 關係 青年

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