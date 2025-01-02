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北京清華年度人物 彭弋航曾訪台

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
彭弋航獲選北京清華大學-二○二四年學生年度人物。圖／取自北京清華學生會
彭弋航獲選北京清華大學-二○二四年學生年度人物。圖／取自北京清華學生會

去年曾代表北京清華大學，受馬英九基金會邀請訪台的陸生彭弋航，因外型亮麗一度引起關注。據北京清華大學近日發布的「二○二四年清華大學學生年度人物」榜單，她也位列其中，稱她在交流訪問活動中，始終牢記自己的使命，透過文化交流促進兩岸關係和平發展。

據北京清華大學學生會微信號，二○二四年十二月卅一日公布清華大學學生年度人物，羅列十名各領域佼佼者，清大日新書院二○二三級本科生彭弋航位列其中。

介紹指出，從踏入清華園後，彭弋航本著對文藝的熱愛，積極參與校園的文藝實踐，是白楊計畫的優秀學員，從新生骨幹營到全校迎新晚會，從校歌賽總決賽到一一三周年校慶，多次作為主持人，也是校舞蹈隊的一員，和校園原創劇「馬蘭花開」許鹿希的扮演者。

介紹稱，去年十一月，彭弋航赴台參加馬英九基金會組織的交流訪問活動。她牢記自己的使命，即透過文化交流促進兩岸關係和平發展。在活動中展現出卓越風采和文化素養。

彭弋航在赴台交流後說，她期待馬蘭花能夠在海峽兩岸的土地上一同綻放，讓中華文化成為連接兩岸青年心靈的堅固情感紐帶。

北京 清華大學 馬英九基金會

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