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美媒：習新年賀詞 旨在穩固信心

聯合報／ 國際中心／綜合報導
中國國家主席習近平通過中央廣播電視總台和互聯網，發表2025年新年賀詞。(新華社)
中國國家主席習近平通過中央廣播電視總台和互聯網，發表2025年新年賀詞。(新華社)

華爾街日報報導，中國大陸國家主席習近平的新年賀詞，試圖穩固社會對經濟轉型與對抗外國壓力的信心。這是北京在美國總統當選人川普上任前，回應華府的最高層訊息。

習近平說，「當前經濟運行面臨一些新情況，有外部環境不確定性的挑戰，有新舊動能轉換的壓力，但這些經過努力是可以克服的。」

報導認為，美中可能爆發新一輪貿易戰，北京仍需處理內部債務與消費不振難題。國際投資機構普遍對前景抱持懷疑，與習近平的說法不同。

報導指出，習近平談話，明顯回應了美國切斷對中國科技供應鏈，及中國已出現無須再高度依賴投資支撐經濟的跡象。他的說法雖未見細節，但已是川普上任前回應美方的最高層級訊息。

習近平自二○一三年起發表年度新年賀詞，媒體總是大幅報導，試圖從談話中找出領導人想法的蛛絲馬跡。媒體過去也觀察影像中的布景與桌面擺設，但今年十分鐘賀詞少見這些細節，背景僅有長城與國旗。

習近平先前談到就美國前總統卡特辭世向拜登總統發出弔唁信函，他指中方願同美方共同努力，著眼兩國人民根本利益，順應國際社會普遍期待，推動中美關係沿著健康、穩定、可持續的正確軌道向前發展。報導說，習近平對美中關係說法，比新年賀詞內容來得直接。

疫情期間，中國經濟信心遭受衝擊。北京過去面臨國際金融風暴，曾在二○○九年後期推出刺激經濟方案。中共於去年底的秘密會議中宣示將回到溫和的寬鬆貨幣政策，但至今未見官方如當年大舉提高開支，期間中國經濟大幅成長，房地產價格水漲船高。

哈佛大學甘迺迪政府學院資深學者柯里爾指出，習近平較專注於國安與科技發展，刺激房地產的順位較低。

北京 習近平

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