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共軍頻秀肌肉 美中對抗恐升級

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
據各國媒體報導，中國已研發出第六代隱形戰機，將提升空中作戰能力。(截圖自X平台視頻)
據各國媒體報導，中國已研發出第六代隱形戰機，將提升空中作戰能力。(截圖自X平台視頻)

中共在軍事上的進展動見觀瞻，這向來十分隱密的領域，二○二四年底卻罕見一口氣秀出不少新武器，引起境內外輿論高度關注。大陸軍事專家認為，在新一代武器技術上，大陸已領先美國，且暗示未來還能看到更多新的軍武亮相；大陸學者也直言，新戰機首飛加劇了軍備競賽。

去年共軍有諸多裝備首次曝光，尤其在美國大選後一周，中共透過兩年一度的珠海航展發表多款新軍機、無人機、無人艇與飛彈，其中「殲卅五Ａ」使共軍成為全球第二個同時裝備兩款隱形戰機的軍隊。

其後在去年十二月廿六日、已故中共領導人毛澤東誕辰紀念日，網上即流出成都、瀋陽兩地上空的「六代戰機」試飛影片。新型預警機「空警三千」在西安上空飛行的畫面也曝光。○七六型兩棲攻擊艦首艦「四川艦」則在上海下水，其具電磁彈射技術，可搭載固定翼飛機，噸位超過四萬噸，宛若「小航艦」。

最引人注目的仍屬第六代戰機。共軍東部戰區元旦發布「中國人」ＭＶ，刻意展示一片銀杏葉與神似六代機的鳥類圖片，首度由軍方間接證實新機種。

上述共軍「新品發表」，時間點在美國大選後、川普就任前，特別是在美國印太司令帕帕羅公開指出美軍有信心在台海衝突裡戰勝共軍之後，中共藉此向美國「秀肌肉」的意圖明顯。

身兼中共中央軍委主席的中共總書記習近平去年第四季「密集」前往火箭軍、空降兵、信息支援部隊、駐澳門部隊視察，外界並注意到，習近平日前出席政協茶話會發表談話，提及中國式現代化進程中，也會有「疾風驟雨甚至驚濤駭浪」的論斷。習近平這番話顯示，北京已預示到將面臨更嚴峻的地緣政治和大國對抗。

具共軍大校軍銜的專家杜文龍發文指，此前包括武器裝備的指標都是美國或蘇聯制定，此次中共則是「以兩倍優勢的領先」，未來更加強烈的震撼將「接踵而至」。

大陸軍事專家宋忠平稱，這些新戰機體現中共「生產一代、研製一代、預研一代、構想一代」的軍工發展方針，西方某些國家一定會頭疼，究竟該怎麼對付中國大陸這個強勁對手。

港媒南華早報援引人民大學國際關係學院教授時殷弘的看法，新型隱形戰機的首飛，加劇了中共與美國間的軍備競賽，同時也可為美國ＮＧＡＤ（次世代制空權）提供更具體的設計目標。

中共近2個月亮相軍武 製表／廖士鋒
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中共 共軍 台海 川普 戰機

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