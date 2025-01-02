中共向海權擴張 蘇紫雲：刺激川普對台加大軍售

自去年十一月珠海航展以來，中共不斷公布各式武器，國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲分析，這是中共向海權擴張的展現，並不是針對台灣，但有可能刺激將在一月廿日就任美國總統的川普，在上任後大幅提高國防預算，以抵禦中共的優勢，並有可能加大對台軍售。

蘇紫雲表示，中共武器設計已全面跟西方先進國家同步，甚至有所超越。一系列無人載具包括九天無人機、彩虹七無人機，五百噸級無人作戰艇「虎鯨」等，以及去年十二月連續發布兩款六代戰機、○七六型兩棲攻擊艦等。

但他表示，儘管中共軍武在物理設計上跟美英歐達到同水準，但存有電子裝備落後的弱點，特別是先進晶片被封鎖。儘管外型設計很先進，裡面的電子裝備可能被凍結在二○一八年的水準。

從戰略意義來看，蘇紫雲認為這些新武器發布不是針對台灣，而是中共為了轉向海權，爭奪第二島鏈以西，以及確保包含太平洋、印度洋，以及東海、台海、南海的「兩洋三海」海上生命線的安全。

不過，新軍武發布時機緊靠川普就職日，蘇紫雲認為，這等於給川普二點○「打了一劑腎上腺素」，讓川普上任後更有理由大幅提高國防預算，更多地投資軍事，來抵消中共可能的優勢；且有可能刺激川普加大對台軍售。

此外，中共連續發布新武器可能也有「政治上的內需」。蘇紫雲提到，最近包括中央軍委委員苗華等連番出事，中共的軍文關係並不平靜，習近平可能藉由把新裝備亮出來，爭取內部輿情支持。

面對中共相繼推出各種新式裝備，蘇紫雲強調，台灣當然不用跟中共比「量」，台灣應善用既有產業基礎，落實發展自主裝備。