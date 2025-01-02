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共軍頻發布新武器 黃介正：宣示大國地位軍事能力

聯合報／ 記者陳政錄／台北報導

共軍頻繁發布新武器，台灣專家認為，共軍藉此戰略宣示，其已建立與大國地位相適應的軍事、科技能力，企圖突破第一島鏈、觸及第二島鏈，對美軍基地造成威脅，更可能影響美軍馳援台海能力。

淡江大學戰略所副教授黃介正分析，在戰略宣示方面，共軍正在向世界傳達政治訊號，即北京已建立與大國地位相適應的軍事與科技能力；另一方面，大陸國家主席習近平自二○一五年推動「深化國防與軍隊改革」將屆十周年，各軍種、軍工企業爭相展示成果，也不排除是在大陸經濟低迷時，作為鼓舞內部民心士氣的操作。

就共軍新武器，國防安全研究院副研究員舒孝煌認為，共軍兩款疑似第六代戰機試飛，目前判斷還處於原型機、驗證機階段，從可能有更大的彈艙、更注重長程任務、更強的匿蹤能力看，作為一個核武大國，大陸此舉可能是為強化遠距離戰略打擊能力，彌補轟二○的不足。

至於空警三千和○七六型兩棲攻擊艦「四川艦」，舒孝煌表示，前者作用相對明確，由運二○改裝成新一代大型預警機，航程更遠、預警範圍更大。後者則有待觀察，其艦上搭載電子彈射，但無明顯降落回收設置，可能用來彈射「無人機」，例如珠海航展上已有多款發布，猜測可在登陸作戰時，提供空中支援；另一方面，共軍目前僅有三艘航艦，在大洋作戰上，○七六型兩棲攻擊艦也能為沒有航艦保護的艦隊提供一定空中支援、偵蒐和預警。

舒孝煌分析，上述新武器將有助共軍滿足在大國競爭場域裡的作戰需要，在西太平洋與美軍競爭，突破第一島鏈、觸及第二島鏈，對美軍基地如關島等造成威脅，更可能影響美軍在印太地區的部署。若未來共軍有能力「拒止美軍」，將對其馳援台海帶來壓力，升高我方獨立作戰的可能性。

黃介正也提到，隨著對岸先進軍事裝備輪番推出，可能給美國更多理由，以「催促」台灣增加軍購；同時，這些高新技術軍事裝備作為「牛刀」，對台當然可造成威脅，產生某種心理威懾，但主要還是為了針對其他軍事大國。

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