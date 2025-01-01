快訊

國內首個技職師資公費班今年將招生 台師大教授不看好

一年半就燒掉100億美元 OpenAI都把錢用在哪？

「閃兵」逃美國遭通緝16年 他以為除役持美護照返台遭判6月

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍元旦用劉德華歌曲對台武嚇 竟有銀杏葉、飛鳥圖出鏡掀議

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
2025年第一天，解放軍東部戰區發布重磅MV「中國人」，背景音樂即為港星劉德華演唱的「中國人」，MV除共軍各種演訓畫面。其中，饒有意味的是，影片中專門展示了一張背景為藍天、前景為銀杏葉和飛鳥的靜態照片。圖／截圖自影片
2025年第一天，解放軍東部戰區發布重磅MV「中國人」，背景音樂即為港星劉德華演唱的「中國人」，MV除共軍各種演訓畫面。其中，饒有意味的是，影片中專門展示了一張背景為藍天、前景為銀杏葉和飛鳥的靜態照片。圖／截圖自影片

2025年第一天，解放軍東部戰區發布重磅MV「中國人」MV，背景音樂即為港星劉德華演唱的「中國人」，MV除共軍各種演訓畫面。其中饒有意味的是，影片中專門展示了一張背景為藍天、前景為銀杏葉和飛鳥的靜態照片。

北京青年報旗下新媒體「政知見」報導，近日網路上熱傳網友拍攝的多段新型飛行器實拍影片，相關消息屢屢登榜熱搜，甚至引發外媒爭相報導。

網路影片畫面中，兩款外形科幻的飛行器以暗灰色塗裝亮相飛行。其中一款飛行器採用無垂直尾翼設計，外形酷似一片平整的三角銀杏葉片，由黃色塗裝的殲20戰機伴飛。

另一款飛行器的外形也與現役機型迥異，仰拍視角下形似一隻正在俯衝的飛鳥。環球網近日發文援引外媒分析稱，兩款飛行器或為大陸最新研發的新型隱身戰機。

兩款飛行器在網路上走紅當天，「國防時報」新媒體帳號發佈了一張銀杏葉照片，並配文稱：「它真的好像一片葉子。」一時間，媒體爭相轉發，「銀杏葉」在2024年末的中文互聯網中被賦予了新的意涵。

此外，飛鳥照片也同樣登上熱搜，有網友稱，相關照片中的飛鳥是雨燕的一種，是飛行速度最快的鳥類之一。

就銀杏葉的走紅，「兵器」雜誌發文將這一現象類比「史普尼克時刻」，稱其為「銀杏葉時刻」。

1957年10月，前蘇聯成功發射人造衛星「史普尼克1號」。當時，這一次成功嘗試引發空前的國際震動，並被美國視為前蘇聯在航太技術的競爭中取得領先的標誌性事件。後世將該事件稱為「史普尼克時刻」。

元旦 共軍 劉德華 銀杏

延伸閱讀

解放軍新年首日發布統戰影片 民眾黨譴責文化包裝恐嚇

新年第一天共軍就用劉德華的歌對台武嚇 強調隨時能戰

2000年代電眼女神林熙蕾　搭檔劉德華、周星馳闖蕩香港影壇

劉德華旗下出身⋯TVB小生突全身起紅疹　遭妻質疑得性病

相關新聞

習近平2025年新年賀詞影片 出現一個明顯變化

大陸國家主席習近平2024年12月31日晚間7時透過中央廣播電視總台和互聯網發表2025年新年賀詞。許多人注意到一個明顯...

2024年小三通旅客破130萬人次 疫前繁榮景象可望重現

隨著大陸自去年9月27日起開放福建居民赴金門旅遊簽注，金門觀光人數持續成長，疫前繁榮景象即將重現，根據金門縣府觀光處統計...

共軍元旦用劉德華歌曲對台武嚇 竟有銀杏葉、飛鳥圖出鏡掀議

2025年第一天，解放軍東部戰區發布重磅MV「中國人」MV，背景音樂即為港星劉德華演唱的「中國人」，MV除共軍各種演訓畫...

南早：陸推出軍用5G系統 可同時連結1萬個機器人

據英文南華早報，中國研發出全球首個可以穿越複雜地形的軍用5G行動通訊系統，宣稱經過嚴格測試，現在已準備好投入實戰部署，可...

獲選北京清華年度人物 訪台陸生「神仙姐姐」彭弋航：始終牢記使命

去年曾代表北京清華大學，受馬英九基金會邀請訪台的陸生彭弋航，因外型亮麗一度引起關注。據北京清華大學昨日發布的「2024年...

羅文嘉元旦生日 兒女吐槽「3大技能」：沒準時吃飯就會炸鍋

海基會秘書長羅文嘉去年6月上任後，頻繁在臉書發表對兩岸、時事議題的看法和家庭生活。元旦生日的他，今天則在臉書分享兒女偷偷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。