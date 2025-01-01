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獲選北京清華年度人物 訪台陸生「神仙姐姐」彭弋航：始終牢記使命

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
馬英九基金會邀請陸生團訪台交流，北京清華大學彭弋航走訪台北孔廟時感受台灣民眾的熱情。記者林伯東／攝影
馬英九基金會邀請陸生團訪台交流，北京清華大學彭弋航走訪台北孔廟時感受台灣民眾的熱情。記者林伯東／攝影

去年曾代表北京清華大學，受馬英九基金會邀請訪台的陸生彭弋航，因外型亮麗一度引起關注。據北京清華大學昨日發布的「2024年清華大學學生年度人物」榜單，她也位列其中，稱她在交流訪問活動中，始終牢記自己的使命，透過文化交流促進兩岸關係和平發展。

據「清華大學學生會」微信公眾號，2024年12月31日公布清華大學學生年度人物，羅列十名各領域佼佼者，清大日新書院2023級本科生彭弋航位列其中。

介紹指出，從踏入清華園後，彭弋航本著對文藝的熱愛，積極參與校園的文藝實踐，是白楊計劃的優秀學員，從新生骨幹營到全校迎新晚會，從校歌賽總決賽到113周年校慶，多次作為主持人，也是校舞蹈隊的一員，和校園原創劇《馬蘭花開》許鹿希的扮演者。

介紹還說，2024年11月，彭弋航赴台參加馬英九基金會組織的9天8夜交流訪問活動。她始終牢記自己的使命──透過文化交流促進兩岸關係和平發展。在活動中展現出的「卓越風采和文化素養」，引起媒體廣泛報導，觸達近億次級人群。

據北京清華大學學生會，在赴台交流後，彭弋航說，「我期待馬蘭花能夠在海峽兩岸的土地上一同綻放，讓中華文化成為連接兩岸青年心靈的堅固情感紐帶。」

值得注意的是，2025年1月1日元旦這天，解放軍東部戰區發布新的涉台MV影片，以港星劉德華演唱的《中國人》當作配樂，剪輯畫面包括聯合利劍2024A、2024B圍台軍演，共軍殲20、第六代戰機試飛，和無人作戰宣傳，此外，去年11月底到12月初訪台陸生，也都出現在影片中，包括桌球好手馬龍、清大彭弋航、復旦宋思瑤。

彭弋航獲選北京清華大學2024年學生年度人物。圖／取自清華大學學生會
彭弋航獲選北京清華大學2024年學生年度人物。圖／取自清華大學學生會

北京 清華大學

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