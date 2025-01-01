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評賴總統元旦演說「無善意」 陸學者：開放兩岸旅遊才是正道

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
上海台灣研究所所長倪永杰。記者陳宥菘／攝影
上海台灣研究所所長倪永杰。記者陳宥菘／攝影

賴清德總統1日發表上任以來的首次元旦演說。上海台灣研究所所長倪永杰對此評論稱，賴清德元旦演講對大陸沒有半點善意、誠意，充滿惡意。他認為，賴清德缺乏健康的兩岸心態，陸客、陸生、陸配、陸資、陸媒是兩岸關係的潤滑劑，也是台灣經濟的及時雨。開放兩岸旅遊才是正道，「青山遮不住，畢竟東流去」。

倪永杰接受本報訪問時指出，賴清德元旦演講對大陸沒有半點善意、誠意，充滿惡意、邪惡，只有汙衊、抹黑、唱衰。賴清德「寧做外奴，不做家人」，寧當冤大頭，向川普購買大筆軍火，也不願意修復兩岸關係，節省軍事費用以改善民生福祉。

「對外國帝國主義充滿感恩、幻想，卑躬屈膝，甘做棋子，最後淪為棄子。對同宗同文的中國大陸無比敵視、仇視，恩將仇報。」

倪永杰續指，賴清德缺乏「執政正能量」，無法與政治對手海基會前董事長鄭文燦、民眾黨主席柯文哲相比。他稱，賴清德在處理「島內外事務除了對抗、硬拗外，沒有彈性創意，賴的執政已陷入絕境，2025將走向衰敗，但賴必定困獸猶鬥。」

此外，倪永杰說，賴清德缺乏善良、健康的兩岸心態，陸客、陸生、陸配、陸資、陸媒是兩岸關係的潤滑劑，也是台灣經濟的及時雨。目前，國際關係起風了，不只是日本，還有印度、英國、澳洲等都在修復、改善與中國的關係，川普除了要求台灣繳納保護費、投資美國，提高關稅外，既不會承諾保護台灣，還可能把台灣當作菜進行「大交易」。

倪永杰認為，「全世界只有賴清德政權眼瞎，耗盡台灣民眾的稅金貼靠美國，也要與大陸對抗。」

倪永杰還提到，賴清德政權阻擋兩岸城市、學術、智庫交流，把有所交流汙衊為「統戰」。千方百計阻擋台灣民眾組團旅遊大陸，但現在擋不住了，越擋越對民進黨政權不利。「開放兩岸旅遊才是正道，青山遮不住，畢竟東流去。」

元旦 賴清德

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