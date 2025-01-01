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羅文嘉元旦生日 兒女吐槽：沒準時吃飯就會炸鍋

聯合報／ 記者陳政錄／即時報導
海基會秘書長羅文嘉1日在臉書發布兒女製作的祝壽影片。（圖／取自羅文嘉臉書）
海基會秘書長羅文嘉1日在臉書發布兒女製作的祝壽影片。（圖／取自羅文嘉臉書）

海基會秘書長羅文嘉去年6月上任後，頻繁在臉書發表對兩岸、時事議題的看法和家庭生活。元旦生日的他，今天則在臉書分享兒女偷偷錄製的祝壽影片，開箱「羅爸觀察圖鑑」，曝光他有不給飯吃就氣噗噗、喜歡開窗通風、會打呼和說夢話等「三大技能（缺點）」，公開羅文嘉的另一面。

羅文嘉臉書1日發布羅小弟、羅小姐製作的「羅爸觀察圖鑑」影片，片中引用知名動漫寶可夢、名偵探可能等元素，開箱「我爸迷路猴」。

據羅小弟、羅小姐所述，羅文嘉有「三大技能（缺點）」，第一個是「不給飯吃我就氣噗噗」，只需要讓羅一餐沒準時吃飯，就足以讓羅暴怒炸鍋，臭臉毀滅全場。

第二，「朕賜你住冷宮」，因羅文嘉從小住在鄉下，喜歡開窗通風，「導致於別人家都是冬暖夏涼，而我們家是冬凍夏冷」。

第三，「呼風喚雨別想睡覺」，兒女指控羅打呼和說夢話的功力，一般人難以達到，想好好睡覺都不行，導致夫人常常找兒女求助。

但羅小弟、羅小姐在影片後仍表示，雖然父親有很多缺點，但「還是很愛他」，並逗趣舉例，「他還是有很多優點的，比如他很好欺負」。影片除曝光羅文嘉忙於兩岸交鋒外的另一面，從中也能感受到一家人的親密關係。

對此，羅文嘉也在臉書配文表示，「時光匆匆，沒想到我也將邁入耳順之年。二害偷偷錄製了祝壽影片，雖然不改詆毀老北本性，但我仍然為之感動。」

羅文嘉出生於1966年1月1日，曾任立委、客委會主委、民進黨秘書長等職，去年6月接任海基會秘書長，後頻繁透過海基會例行背景說明會，和自身臉書等管道，公開對兩岸發聲，曾在訪問馬祖時提出要送對岸「和平之鹿」，和於近期頻繁示警國人赴陸風險，就三位一貫道人士在陸被補一案對陸方喊話，呼籲台北市長蔣萬安透過雙城論壇管道向陸方反映等。

影片 海基會 羅文嘉

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