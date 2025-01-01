2024年小三通旅客破130萬人次 疫前繁榮景象可望重現

隨著大陸自去年9月27日起開放福建居民赴金門旅遊簽注，金門觀光人數持續成長，疫前繁榮景象即將重現，根據金門縣府觀光處統計，2024年小三通入出境旅客總人次突破130萬大關，達1302366人次，展現疫情後穩定復甦的態勢。

縣府觀光處統計，2024年小三通旅客中，本國籍旅客達1144224人次，占比87.86%，成為推動旅遊成長的主要來源。而陸籍旅客（含港澳）共140826人次，占10.81%；外籍旅客則有17316人次，占比1.33%。相比疫情前的2019年，本國籍旅客數量幾乎恢復至相同水準，陸籍旅客與外籍旅客數則尚未完全復甦。

2019年小三通入出境人次中，陸籍旅客高達80萬人次，占比40.79%。雖然2024年陸籍旅客人次仍有增長空間，但旅遊簽注放寬帶動的自由行需求已成主流。截至2024年底，陸客入境累計42397人次，其中自由行旅客占87%（37024人次），團體旅遊占13%（5373人次）。

就人數看來，2024年本國籍旅客人次較2019年旅客人次已相差無幾，目前就等政策對於陸客開放程度差異，也可觀金門受整體中央對兩岸政策是否能健康有序的開放，在議會議員的督促下，金門縣政府極力利用機會爭取相關政策的開放及小三通航班持續擴增，故無論是航班增班、乘客身份資格放寬與申請程序簡化等，也將促進小三通人數持續增長。

金門縣政府表示，觀光是金門經濟的重要支柱，為配合中央政策，縣府除穩步推動小三通相關措施，還持續爭取航班增班、旅客資格放寬及申請程序簡化等政策，提升金門對陸籍旅客的吸引力。同時，縣府強化觀光基礎建設，包括接待設施優化及安全管理，為未來更多旅客來訪做好準備。

金門縣長陳福海表示，小三通是連結兩岸的重要橋樑，金門縣政府將在中央政策指導下，積極與兩岸相關部門協調，以期進一步促進交通便利化並吸引更多陸客。同時，他期望藉由兩岸合作，共同提升小三通的通行效率及旅遊品質，帶動金門觀光榮景再現。