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福建省委書記新年發文 為推進統一大業作更大貢獻

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
福建省委書記周祖翼提出，福建要為「推進祖國統一大業作出更大貢獻」。圖／中新社
福建省委書記周祖翼提出，福建要為「推進祖國統一大業作出更大貢獻」。圖／中新社

福建省委書記、省人大常委會主任周祖翼周祖翼1日在中共黨刊《求是》刊發署名文章「扭住建設新福建目標 進一步全面深化改革」。其中，針對涉台工作，要求發揮對台獨特優勢和先行示範作用，建設兩岸融合發展示範區，為推進祖國統一大業作出更大貢獻。

文中提出，福建要發揮對台獨特優勢和先行示範作用，建設兩岸融合發展示範區。福建處於對台工作前沿，必須自覺擔起歷史使命，深入落實中共中央、大陸國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見，加大對台政策和制度創新，「為推進祖國統一大業作出更大貢獻」。

文章續指，要加快建設台胞台企登陸第一家園，健全增進台灣同胞福祉的制度和政策體系，深化台胞在閩就業、就醫、住房、養老服務、社會救助等制度改革，打造兩岸社會融合示範樣板。

在經貿方面，不斷促進閩台經貿深度融合，健全閩台融合發展重點項目促進機制，推動閩台基礎設施應通盡通，建設兩岸標準共通服務平台，深化兩岸重點產業合作，拓寬台灣農漁業和中小企業在閩發展路徑，打造兩岸經貿融合示範樣板。

在兩岸交流方面，持續深化閩台社會人文交流，辦好海峽論壇、海峽青年節等兩岸交流活動，加強閩台關係歷史文化研究和宣傳，實施閩台歷史展示溯源工程，探索建立閩台青年團體常態化交流渠道，打造兩岸情感融合示範樣板。

最後在面向金馬方面，周祖翼表示，要扎實推進福建全域融合發展，加快打造廈金、福馬「同城生活圈」，縱深推進廈門綜合改革試點，建設兩岸（廈泉金）合作發展區，深化平潭綜合實驗區開放發展，拓展其他地區對台融合實踐。

福建

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