中日韓年度漢字出爐：「未來」稱三國合作潛力大

由中國、日本和韓國政府批准建立的國際組織「中日韓合作秘書處」，日前發起「中日韓精神——2025年度漢字」，評選結果在1月1日揭曉，「未來」一詞以最高票當選。中日韓合作秘書處秘書長李熙燮表示，面對當前諸多挑戰，中日韓在打造共同未來方面潛力巨大、前景廣闊。

新華社報導，本次投票活動於2024年11月1日至30日舉行，三國共有超過1.5萬名網民參與投票，比2023年增加52%。在6個參選詞語中，「未來」獲得最多票，「友好」和「理解」分列第二、第三。

李熙燮表示，「未來」反映了中日韓民眾對未來建立更緊密聯繫的樂觀和決心。其意義不僅體現在時間維度上，更象徵著創新、合作和共同成長。面對當前諸多挑戰，三國在打造共同未來方面潛力巨大、前景廣闊。

中日韓三國政府在2011年為深化合作，在首爾成立常設國際組織「中日韓合作秘書處」，為三國機制化合作提供支持，在經貿、文化和災害管理等領域主辦眾多合作項目。此次投票是該單位第三次舉辦年度漢字評選活動，目的是透過漢字這一文化紐帶，促進三國間互動和文化交流。

投票活動的簡介指出，中日韓三國同屬漢字文化圈，在數千年的漢字文化歷史長河中，通過漢字溝通交流，互學互鑒，構築了深厚的東亞文化底蘊，促進友好關係發展。漢字既是中日韓三國共通的語言工具，也是三國文化交流的天然紐帶。2023和2024年活動評選出的年度漢字分別為「和合」和 「交流」。

秘書長李熙燮來自南韓外交部，自2023年起擔任秘書長。李熙燮2024年5月在接受日本經濟新聞採訪時表示，三國應面向未來恢復原來的合作關係。他強調不應讓借助出口限制等相互報復的「貿易武器化」狀況重覆出現，他指出「限制會立刻對對方造成打擊。但最終會成為迴旋鏢擊中自身，雙方都會成為輸家」。