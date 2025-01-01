快訊

華航首批「女性褲裝制服」今亮相 空姐讚：優雅端莊又俐落

尹錫悅完蛋了？南韓最新民調曝 七成民眾支持彈劾、過半認為觸犯內亂罪

北市跨年結束後螢幕竟放映「大陸央視晚會」 觀傳局：將究責承商

聽新聞
0:00 / 0:00

中日韓年度漢字出爐：「未來」稱三國合作潛力大

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中日韓合作秘書處日前發起「中日韓精神——2025年度漢字」，評選結果在1月1日揭曉，「未來」一詞以最高票當選。（圖／取自中日韓合作秘書處官網）
中日韓合作秘書處日前發起「中日韓精神——2025年度漢字」，評選結果在1月1日揭曉，「未來」一詞以最高票當選。（圖／取自中日韓合作秘書處官網）

由中國、日本和韓國政府批准建立的國際組織「中日韓合作秘書處」，日前發起「中日韓精神——2025年度漢字」，評選結果在1月1日揭曉，「未來」一詞以最高票當選。中日韓合作秘書處秘書長李熙燮表示，面對當前諸多挑戰，中日韓在打造共同未來方面潛力巨大、前景廣闊。

新華社報導，本次投票活動於2024年11月1日至30日舉行，三國共有超過1.5萬名網民參與投票，比2023年增加52%。在6個參選詞語中，「未來」獲得最多票，「友好」和「理解」分列第二、第三。

李熙燮表示，「未來」反映了中日韓民眾對未來建立更緊密聯繫的樂觀和決心。其意義不僅體現在時間維度上，更象徵著創新、合作和共同成長。面對當前諸多挑戰，三國在打造共同未來方面潛力巨大、前景廣闊。

中日韓三國政府在2011年為深化合作，在首爾成立常設國際組織「中日韓合作秘書處」，為三國機制化合作提供支持，在經貿、文化和災害管理等領域主辦眾多合作項目。此次投票是該單位第三次舉辦年度漢字評選活動，目的是透過漢字這一文化紐帶，促進三國間互動和文化交流。

投票活動的簡介指出，中日韓三國同屬漢字文化圈，在數千年的漢字文化歷史長河中，通過漢字溝通交流，互學互鑒，構築了深厚的東亞文化底蘊，促進友好關係發展。漢字既是中日韓三國共通的語言工具，也是三國文化交流的天然紐帶。2023和2024年活動評選出的年度漢字分別為「和合」和 「交流」。

秘書長李熙燮來自南韓外交部，自2023年起擔任秘書長。李熙燮2024年5月在接受日本經濟新聞採訪時表示，三國應面向未來恢復原來的合作關係。他強調不應讓借助出口限制等相互報復的「貿易武器化」狀況重覆出現，他指出「限制會立刻對對方造成打擊。但最終會成為迴旋鏢擊中自身，雙方都會成為輸家」。

三國 投票 日本經濟

延伸閱讀

金門蔡厝蔡氏家廟修復落成 帶動文化交流與觀光

海上圖書館望僕號首來台 泊高雄獲海委會贈320本書

嘉縣府帶鄒族人參訪紐西蘭 與毛利人文化交流

台中議員揭統戰入侵校園 市長盧秀燕：請具體檢舉

相關新聞

2024年小三通旅客破130萬人次 疫前繁榮景象可望重現

隨著大陸自去年9月27日起開放福建居民赴金門旅遊簽注，金門觀光人數持續成長，疫前繁榮景象即將重現，根據金門縣府觀光處統計...

習近平2025年新年賀詞影片 出現一個明顯變化

大陸國家主席習近平2024年12月31日晚間7時透過中央廣播電視總台和互聯網發表2025年新年賀詞。許多人注意到一個明顯...

展望美中台關係 大陸學者：川普將對兩岸「雙向訛詐」

大陸福建廣播影視集團旗下的海峽衛視2024年12月31日晚間撥出一檔節目，邀集大陸學者跟台灣前立委評論兩岸與美中台關係，...

新年第一天共軍就用劉德華的歌對台武嚇 強調隨時能戰

中共解放軍東部戰區2025年1月1日一早就發布一則《中國人》MV，背景音樂即為港星劉德華演唱的《中國人》，MV除共軍各種...

中日韓年度漢字出爐：「未來」稱三國合作潛力大

由中國、日本和韓國政府批准建立的國際組織「中日韓合作秘書處」，日前發起「中日韓精神——2025年度漢字」，評選結果在1月...

福建省委書記新年發文 為推進統一大業作更大貢獻

福建省委書記、省人大常委會主任周祖翼周祖翼1日在中共黨刊《求是》刊發署名文章「扭住建設新福建目標 進一步全面深化改革」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。