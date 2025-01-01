快訊

紐約時報廣場「水晶球落下」迎接2025！下雨不減百萬人熱情

吃得少、瘦得快並非好事 營養師授5個好習慣助健康減重不復胖

聽新聞
0:00 / 0:00

習近平2025年新年賀詞影片 出現一個明顯變化

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國家主席習近平2024年12月31日晚間發表新年賀詞，背景僅呈現巨幅長城油畫（上圖），與去年的畫面明顯不同。（圖／取自新華社）
大陸國家主席習近平2024年12月31日晚間發表新年賀詞，背景僅呈現巨幅長城油畫（上圖），與去年的畫面明顯不同。（圖／取自新華社）

大陸國家主席習近平2024年12月31日晚間7時透過中央廣播電視總台和互聯網發表2025年新年賀詞。許多人注意到一個明顯變化：習近平發表談話的背景只剩巨幅長城油畫，不見其身後擺滿書籍與相片的書架。香港明報指出，以往會出現的辦公桌案頭二紅一白的三部電話、日曆和筆筒也都沒有出現。

據稱，習近平桌上兩部紅色電話機屬不同的電話系統。兩部紅色電話一部是軍用保密電話，習近平可以用這部電話機給解放軍和武警部隊任何一個單位直接通話。

另一部紅色電話，俗稱「紅機」，也就是「軍委一號機」。除習近平和總理外，其他中共政治局常委、省部級官員以及部隊正軍級以上官員，甚至大型央企一把手的辦公室及所有離退休的「副國級」以上官員都有這種電話。

習近平2013年3月出任大陸國家主席後，於當年底發表2014年新年賀辭，就首度曝光其辦公室影像。自當年起，習近平書架上有哪些照片或書籍即備受外界關注和討論。

明報指出，今年並非大陸首次沒有展示習近平辦公室環境。習近平發表2017年新年賀辭畫面就與昨日相近，包括只有巨幅長城畫背景、鏡頭穿插講話內容資料畫面。不過當時習近平是站立講話，這次則是坐在桌前。

據央視新聞報導，2023年12月31日晚，習近平發表2024年新年賀詞時，習近平身後書架上曾出現數張新相片，包括：2023年1月18日習近平在北京八一大樓以視訊方式檢查共軍部隊戰備工作、2023年10月18日習近平在北京人民大會堂與出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇開幕式的各國元首及貴賓合照、2023年11月10日習近平前往北京門頭溝視察災後重建工作等。

在2025年新年賀詞中，習近平提到，當前中國經濟運行面臨一些新情況，有外部環境不確定性的挑戰，也有新舊動能轉換的壓力。2025年，大陸將實施更加積極有為的政策，保持經濟社會發展良好勢頭。

他還表示，「兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢！」

習近平2013年底首度發表新年賀詞時，其辦公室布置即引發不少人關注，包括桌上兩紅一白電話機。（圖／截自央視新聞畫面）
習近平2013年底首度發表新年賀詞時，其辦公室布置即引發不少人關注，包括桌上兩紅一白電話機。（圖／截自央視新聞畫面）

北京 習近平

延伸閱讀

習近平發新年賀詞 連續四年喊話台灣

習近平：2024年大陸GDP增長5%

動作頻頻…專家預言胡春華將接任「這要職」 指習近平權力不穩

習近平發表新年談話 強調「誰也不能阻擋統一大勢」

相關新聞

習近平2025年新年賀詞影片 出現一個明顯變化

大陸國家主席習近平2024年12月31日晚間7時透過中央廣播電視總台和互聯網發表2025年新年賀詞。許多人注意到一個明顯...

展望美中台關係 大陸學者：川普將對兩岸「雙向訛詐」

大陸福建廣播影視集團旗下的海峽衛視2024年12月31日晚間撥出一檔節目，邀集大陸學者跟台灣前立委評論兩岸與美中台關係，...

新年第一天共軍就用劉德華的歌對台武嚇 強調隨時能戰

中共解放軍東部戰區2025年1月1日一早就發布一則《中國人》MV，背景音樂即為港星劉德華演唱的《中國人》，MV除共軍各種...

陸擬新法統一認定低收入 強化扶貧

大陸官方透露，將在2025年制定低收入人口認定辦法、低收入家庭經濟狀況核對辦法，持續健全社會救助體系。外界認為是防止返貧...

世界最大抽水蓄能 河北豐寧電站全面發電

號稱目前世界規模最大的抽水蓄能電站「國家電網河北豐寧抽水蓄能電站」最後一台變速機組於2024年12月31日8時08分正式...

晉蒙新通道 集大原高鐵開通

2024年12月31日，連通內蒙古自治區和山西省的集寧經大同至原平高鐵開通運營，烏蘭察布至大同南站最快40分鐘可達，呼和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。