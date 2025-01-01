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新年第一天共軍就用劉德華的歌對台武嚇 強調隨時能戰

聯合報／ 大陸中心／即時報導
解放軍東部戰區2025年1月1日一早即發布一則《中國人》MV，MV有許多共軍各種演訓包括去年對台軍演的畫面。（圖／截圖自影片）
解放軍東部戰區2025年1月1日一早即發布一則《中國人》MV，MV有許多共軍各種演訓包括去年對台軍演的畫面。（圖／截圖自影片）

中共解放軍東部戰區2025年1月1日一早就發布一則《中國人》MV，背景音樂即為港星劉德華演唱的《中國人》，MV除共軍各種演訓畫面，也有劉德華演唱會及大陸桌球運動員馬龍等陸生日前來台受訪的影像。

東部戰區稱，「2025年第一天，東部戰區發布重磅MV《中國人》獻禮新年，展現戰區官兵枕戈待旦、隨時能戰，堅決維護祖國統一的決心意志和能力底氣。」

睽違11年，劉德華去年10月31日至11月3日再度來台開唱，因曲目中有《中國人》引發不少綠營人士出征，甚至稱他是「媚共藝人」。已遞補民進黨不分區立委的王義川當時也在社群媒體上質疑，劉德華在台北小巨蛋唱「中國人」的片段，根本就像他在中國演唱會的畫面，稱其演唱會是「非常非常中國的設計」。

中國人 劉德華 演唱會 解放軍

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