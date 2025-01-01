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習新年賀詞 「誰也不能阻擋統一」

聯合報／ 特派記者廖士鋒／北京報導
大陸國家主席習近平（前左四）昨天在全國政協新年茶話會上指出，預計二○二四年大陸國內生產總值（ＧＤＰ）成長百分之五左右。（新華社）
大陸國家主席習近平（前左四）昨天在全國政協新年茶話會上指出，預計二○二四年大陸國內生產總值（ＧＤＰ）成長百分之五左右。（新華社）

大陸國家主席習近平昨晚發表二○二五年新年賀詞，在涉台方面指出，「兩岸同胞一家親，誰也無法隔斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。

回顧過去數年習近平新年賀詞的涉台內容，二○二四年新年賀詞在兩岸部分提及「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光」；二○二三年賀詞則是「海峽兩岸一家親。衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」；二○二二年賀詞為「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願。真誠期盼全體中華兒女攜手向前，共創中華民族美好未來」。

央視新聞聯播昨晚播出習近平的談話，全長約為十分鐘。在台港澳的部分，習近平指出，「在澳門回歸祖國廿五周年之際，我再到濠江之畔，新發展新變化令人欣喜。我們將堅定不移貫徹一國兩制方針，保持香港澳門長期繁榮穩定。兩岸同胞一家親，誰也無法隔斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋祖國統一的歷史大勢」。

就國際局勢，習近平稱，世界百年變局加速演進，需要以寬廣胸襟超越隔閡衝突，以博大情懷關照人類命運；而就內政方面，習強調過去一年大陸經濟回暖向好，GDP預計超過人民幣一三○兆元，糧食產量突破一點四兆斤，「中國碗裝了更多中國糧」。他還表示，當前經濟運行面臨一些新情況，有外部環境不確定性的挑戰，有新舊動能轉換的壓力，但這些經過努力是可以克服的，喊話「大家要充滿信心」。最後以「多喜樂，常安寧」作結。

習近平 親情

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