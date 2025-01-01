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海基會喊話對岸 「堆疊善意」

聯合報／ 記者陳政錄／台北報導

進入新的一年，兩岸僵局依舊未解，海基會董事長吳豊山昨表示，對岸以民進黨政府不接受「九二共識」為由，中止對話，同時卻與非政府團體和個人水乳交融，令人深感遺憾。他再度呼籲兩岸兩會（海基會和大陸海協會）同步堆疊善意，揮別柳暗，迎向花明。

海基會昨舉行歲末媒體餐敘，吳豊山指出，海基會接受政府委託處理兩岸人民交流所衍生事務，並謀求增進兩岸人民福祉，後者需以對話為要領，可是對岸自二○一六年即以我方不接受九二共識為由，片面中止對話功能。

他表示，海基會的使命就是設法恢復兩岸對話，「我已作了一些努力，不過還未看到成績」，而他深信交流、對話、和平發展，才能增進兩岸人民福祉，將與海基會同仁繼續努力。所謂「作了一些努力」，據吳所述，「能講的」是他上任後即喊話大陸海協會堆疊善意，以及面對陸方重申九二共識，他請對岸應說清「中華民國」在九二共識中的位置，惟到目前為止「還沒有新的變化」。

其次，吳豊山說，對岸以民選的民進黨政府不接受九二共識為由，中止對話，令人深感遺憾。第三，他提及過去一個半月，他在接待各國使節時說明，「交流、對話、和平發展」是我國當前明確政策；中華民國台灣永遠不會是窮兵黷武、破壞和平的一方，海基會對台海和平通航關係全球經濟發展命脈也充分瞭解。

中華民國台灣 九二共識 海基會

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