海基會董事長吳豊山：兩岸同步「堆疊善意」

進入新的一年，兩岸僵局依舊未解，海基會董事長吳豊山昨（31）日表示，對岸以民進黨政府不接受「九二共識」為由，中止對話，同時卻與非政府團體和個人水乳交融，令人深感遺憾。他再度呼籲兩岸兩會（海基會和大陸海協會）同步堆疊善意，揮別柳暗，迎向花明。

海基會昨天舉行歲末媒體餐敘，吳豊山就兩岸關係發表談話，報告上任後的「三件事」。首先，吳豊山指出，海基會接受政府委託處理兩岸人民交流所衍生事務，並謀求增進兩岸人民福祉，後者需以對話為要領，可是對岸自2016年即以我方不接受九二共識為由，片面中止對話功能。

他表示，海基會承擔的使命就是設法恢復兩岸對話，「我已作了一些努力，不過還未看到成績」，而他深信交流、對話、和平發展，才能增進兩岸人民福祉，將與海基會同仁繼續努力。