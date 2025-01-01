晉蒙新通道 集大原高鐵開通

2024年12月31日，連通內蒙古自治區和山西省的集寧經大同至原平高鐵開通運營，烏蘭察布至大同南站最快40分鐘可達，呼和浩特東至太原南站最快3小時12分鐘可達，晉蒙兩省區間新增一條高鐵大通道。

新華社報導，集大原高鐵起自北京至包頭高鐵烏蘭察布站，經山西省大同、朔州、忻州，接入大同至西安高鐵原平西站，線路全長309公里，設計時速250公里。

集大原高鐵縱貫恆山餘脈，跨越桑干河等水系，地質環境複雜，施工難度大。

自項目開工建設以來，鐵路部門組織各參建單位強化安全、質量、投資和環保控制，優質高效推進工程建設。其中，由中鐵十九局承建的察哈爾右翼前旗特大橋全長超過20公里，是集大原高鐵內蒙古段跨度最長的橋梁，施工中大橋轉體梁順利跨越唐包鐵路。

大陸鐵路部門按照日常線、高峰線安排集大原高鐵的旅客列車開行，每日開行動車組列車最高達132列。