快訊

土地正義缺一角 國土法上路輸給政治攻防

苗栗三灣8.9度 吳德榮：今明零星雨 下周強烈冷氣團降10度以下

聽新聞
0:00 / 0:00

世界最大抽水蓄能 河北豐寧電站全面發電

聯合報／ 記者黃雅慧／綜合報導
2024年12月31日，大陸國家電網宣布，河北豐寧抽水蓄能電站最後一台變速機組投入商業運行，豐寧電站全面投產發電。（新華社）
2024年12月31日，大陸國家電網宣布，河北豐寧抽水蓄能電站最後一台變速機組投入商業運行，豐寧電站全面投產發電。（新華社）

號稱目前世界規模最大的抽水蓄能電站「國家電網河北豐寧抽水蓄能電站」最後一台變速機組於2024年12月31日8時08分正式投入商業運行，豐寧電站實現全面投產發電，被陸媒稱世界最大「超級充電寶」正式滿格運作。

綜合新華社、河北日報報導，豐寧電站位於河北省承德市豐寧滿族自治縣，緊鄰京津冀負荷中心和冀北千萬千瓦級新能源基地，由國網新源集團公司開發建設和運營管理。電站總裝機規模達360萬千瓦。

國網新源河北豐寧抽水蓄能董事長倪晉兵表示，滿格運行後，電站每年可消納綠電87.16億千瓦時，供應綠電66億千瓦時，可滿足260萬戶家庭一年用電量。

目前國網新源河北豐寧抽水蓄能電站12台機組全部投產發電。12台機組中，11號、12號兩台變速機組為大陸國內首次引進的大型變速抽水蓄能機組，響應電網調節需求更加靈活。

自2021年12月首批機組投產發電以來，豐寧電站已累計發電86.16億千瓦時，消納新能源和低谷電量109.02億千瓦時。豐寧電站全面投產後，每年可節約標準煤48.08萬噸，減少二氧化碳排放120萬噸。

抽水蓄能以其資金投入少、設備壽命長、儲能規模大、轉換效率高、技術成熟、運行條件簡便、清潔環保等特點，是目前電力系統中最成熟、最實用的大規模儲能方式。抽水蓄能電站是通過把低處的水抽到高處來蓄集能量，待電力系統需要時再發電的水電站。

根據陸媒能源日參2018年的統計排名，全世界十大抽水蓄能電站中，有7座在中國大陸，位於河北、廣東、江西與浙江，其他位於美國烏克蘭日本，分別是排名第2、3、4的美國巴斯康蒂抽水蓄能電站、烏克蘭德涅斯特抽水蓄能電站與日本神流川抽水蓄能電站。

日本 烏克蘭 美國

延伸閱讀

世界規模最大抽水蓄能電站 河北豐寧電站全面投產發電

電價及綠電考量 郭智輝：5千瓩以上用電量資料中心不會來台設立

男謊稱剛動手術…提前登機還搶佔出口位 機組員1招反制大快人心

金融業首例…北富銀完成綠電團購 開啟中小企業採購新模式

相關新聞

習新年賀詞 「誰也不能阻擋統一」

大陸國家主席習近平昨晚發表二○二五年新年賀詞，在涉台方面指出，「兩岸同胞一家親，誰也無法隔斷我們的血脈親情，誰也不能阻擋...

陸擬新法統一認定低收入 強化扶貧

大陸官方透露，將在2025年制定低收入人口認定辦法、低收入家庭經濟狀況核對辦法，持續健全社會救助體系。外界認為是防止返貧...

世界最大抽水蓄能 河北豐寧電站全面發電

號稱目前世界規模最大的抽水蓄能電站「國家電網河北豐寧抽水蓄能電站」最後一台變速機組於2024年12月31日8時08分正式...

晉蒙新通道 集大原高鐵開通

2024年12月31日，連通內蒙古自治區和山西省的集寧經大同至原平高鐵開通運營，烏蘭察布至大同南站最快40分鐘可達，呼和...

習近平發新年賀詞 連續四年喊話台灣

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平於12月31日發表了2025年新年賀詞，除了談到今年中國取得的成就和對於來年的展望，也再次提及兩岸關系。他表示：“兩岸同胞一家親，誰也無法割斷我們的血脈親情，誰也不

海基會喊話對岸 「堆疊善意」

進入新的一年，兩岸僵局依舊未解，海基會董事長吳豊山昨表示，對岸以民進黨政府不接受「九二共識」為由，中止對話，同時卻與非政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。