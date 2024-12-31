幾乎月月侵擾 福建海警稱31日於金門「常態化執法」

2024年最後一天，大陸再度公告，福建海警31日再度位金門附近海域依法開展常態化執法巡查。央視報導，福建海警稱，12月以來，「福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。」

從中國海警局歷次發布的消息來看，大陸平均每個月會發布一次「福建海警位金門附近海域依法開展常態化執法巡查」，前幾次分別為：11月26日、10月30日、9月26日、8月21日。不過我海巡署發現大陸海警侵擾金門海域的次數遠多於此。

我海巡署稍早表示，27日下午2時50分，大陸海警船「14603」 、「14604」、「14607」 、「14608」等4船自金門翟山及料羅南面4個點位進入金門水域，台灣海巡署部署之4艘巡防艇應對，以中英文喊話大陸海警離開。下午17時，大陸四艘海警船駛離。該海域在27日雖然風力強達8級至10級以上，但兩岸船艇同樣發生「4對4」對峙。大陸海警船4艘分為2組編隊，從金門翟山及料羅南面進入「禁水海域」，台海巡署立即派遣4艘海巡艇「硬踫硬緊急應對」，對峙約2小時。

海巡署指出，自2月起中國海警已連續50次侵擾金門海域。

大陸一艘快艇今年2月14日在金門海域翻覆，導致4人落海、2人死亡。隨後中國海警於2月18日宣布，福建海警將於金廈海域開展常態化執法巡查。自此之後，大陸海警船就不時在我金門海域進行侵擾。