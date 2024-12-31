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昆山市台協換屆大會 孫德聰連任第16屆會長喊「將更好發揮紐帶作用」

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
昆山市台協第十五屆、十六屆換屆大會於30日舉行，本次大會有多位兩岸政經人士與會出席，包括兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘、國民黨祕書長黃健庭、大陸國台辦經濟副局長涂雄、江蘇省台辦主任練月琴等兩岸重要人士。圖／取自昆山發布微信公眾號
昆山市台協第十五屆、十六屆換屆大會於30日舉行，本次大會有多位兩岸政經人士與會出席，包括兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘、國民黨祕書長黃健庭、大陸國台辦經濟副局長涂雄、江蘇省台辦主任練月琴等兩岸重要人士。圖／取自昆山發布微信公眾號

大陸江蘇省昆山市台灣同胞投資企業協會第十五屆、十六屆換屆大會於30日舉行，昆山市台協第十五屆會長、南寶樹脂集團大陸地區董事長孫德聰連任第十六屆會長。

據昆山市政府新聞辦官方微信「昆山發布」消息，本次昆山市台協換屆大會有多位兩岸政經人士與會出席，包括兩岸企業家峰會台灣方面秘書長尹啟銘、國民黨祕書長黃健庭、大陸國台辦經濟副局長涂雄、江蘇省台辦主任練月琴、副主任郭玉振等兩岸重要人士。

孫德聰在大會上強調，昆山市台協將更好發揮政府與台商間的紐帶作用，帶領在昆廣大台商積極融入大陸需求市場，深化台商大陸「精神家園」建設，參與社會公益，協助更多台胞來昆學習、旅遊、工作、生活，為兩岸經濟融合發展作出更多貢獻。

而黃健庭表示，30多年來，台商的打拚造就了昆山的持續輝煌，昆山也成就台商的事業興旺，昆山市台協不但凝聚台商朋友的情感，更促成兩岸經貿合作，增進兩岸交流，對兩岸關係發展貢獻卓著。「希望兩岸進一步加強交流合作，關係能越來越好。」

大陸全國台企聯會長李政宏則指，多年來，昆山市台協不斷發展壯大，在服務台商台企、促進兩岸融合發展等方面做了許多卓有成效的工作，已成為大陸地區最具影響力的台協會之一。「希望廣大在昆台商繼續參與昆台經貿文化交流的大潮中，為當地經濟社會發展和兩岸關係和平發展做出新的更大貢獻。」

此外，涂雄在致詞時提到，昆山是兩岸經濟交流合作的排頭兵，在大陸台資經濟發展中具有重要的指標性意義，昆山市台協成立26年以來，為促進昆山經濟社會發展和推動兩岸關係和平發展作出了貢獻。

他續稱，「希望昆山市台協會能夠在提升服務水平、創新工作方式方法中不斷增強凝聚力和向心力，在回饋社會、擔當大義責任中不斷提高感召力和影響力，幫助台商和台企更好融入新發展格局、參與高質量發展，為促進兩岸經濟文化交流合作，深化昆台、蘇台各領域融合發展，展現更大作為、取得更多成績。」

據悉，昆山市台協成立於1998年10月，是大陸國台辦批准的首個縣級市台商協會。昆山是大陸台商投資最活躍、台資企業最密集、兩岸經貿文化交流最頻繁的地區之一。目前累計批准台資項目超6,000個，投資總額超700億美元。當前，昆山正充分發揮試驗區、金改區「雙區聯動」功能，在制度機制上求突破，致力打造對台合作「第一城」。

大陸江蘇省昆山市台灣同胞投資企業協會第十五屆、十六屆換屆大會於30日舉行。圖／取自昆山發布微信公眾號
大陸江蘇省昆山市台灣同胞投資企業協會第十五屆、十六屆換屆大會於30日舉行。圖／取自昆山發布微信公眾號
昆山市台協第十五屆、十六屆換屆大會於30日舉行，昆山市台協第十五屆會長、南寶樹脂集團大陸地區董事長孫德聰連任第十六屆會長。圖／取自昆山發布微信公眾號
昆山市台協第十五屆、十六屆換屆大會於30日舉行，昆山市台協第十五屆會長、南寶樹脂集團大陸地區董事長孫德聰連任第十六屆會長。圖／取自昆山發布微信公眾號

台商 經濟發展 關係

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