一年比一年多…中共又有高官涉貪落馬 專家：反腐徒勞一場

中國最高檢日前對涉受賄的前中宣部副部長張建春作出逮捕決定。專家鄧聿文說，官員腐敗案今年如雨後春筍般冒出，原因是若無權力分立、無外部監督，再用力的反腐長期來看都是徒勞一場。

官方新華社今天披露，中國最高人民檢察院日前以涉嫌受賄罪對張建春作出逮捕決定，案件正進一步辦理中。

中國問題專家鄧聿文日前在美國之音中文網發表文章表示，回顧今年的中國政治，外界有目共睹的是「中共官員的腐敗，以一種雨後春筍般的態勢冒出」，其中共軍高級將領接連出事更讓人印象深刻，包括兩任國防部長李尚福、魏鳳和以及軍委委員政工部主任苗華，年底之際又有陸軍和南部戰區兩名前副司令涉嚴重違法。

鄧聿文說，軍隊的腐敗只是中國官場腐敗的冰山一角。據不完全統計，今年落馬的副部級高官達59人，與去年相比增加超過了1/4。

鄧聿文指出，如此多的高官被拿下，這個打「虎」成績單恰恰說明中共反腐本質上是失敗的。

他分析，中共自2012年的18大以來大力反腐，一般來說，前幾年落馬官員人數會很多，但隨著治理腐敗制度和機制的建立與完善，受查處的官員應該越來越少，及至最終接近於零，才是正常的；若落馬官員越來越多就說明反腐是失敗的，至少不成功。

這位專家表示，中共18大後的前幾年，落馬高官人數一年比一年多，但是到了中共19大後的前3年，落馬高官有所減少，只是這個趨勢未持續，2020年之後，無論受查高官或違反當局8項規定的領導幹部人數又逐年創新高，官方在許多通報中不忘一句「十八大後仍不收斂不收手」。

鄧聿文進一步指出，國企、金融等領域多年來都是官方反腐重點，代表這些領域的腐敗一直「生生不息」，並未因為當局之前反腐力度不斷增強而有所緩和。這不是否認當局多年來打下大大小小貪官對所謂正風肅紀、從嚴治黨未發揮震懾作用，只是被打下的貪腐高官年年增多也反證中共腐敗無法從根本上獲得遏制和糾正，「正是在此意義上，說當局的反腐是失敗的」。

鄧聿文認為，反腐失敗的根源在於「中共腐敗是一種內生於制度的腐敗，必須從政治體制上去根治」，但當局當前雖也力圖建立一些遏制腐敗高發的制度，但在控權這個最根本問題上無所作為，甚至進一步強化權力對社會的支配；加上不允許引入外部監督力量，使得黨內反腐看似刀刃向內，卻傷筋而不動骨、刮骨而不療毒。

他強調，中共當局努力反腐不假，但沒有政治體制變革、沒有黨政分開、沒有權力分立、沒有外部監督、沒有財產公開，「再用力的反腐，從長時段的最終結果看，都會徒勞一場」。