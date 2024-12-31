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中國將制定全國統一低收入人口認定辦法

中央社／ 北京31日電

中國官方昨天召開全國民政工作會議指出，中國將在2025年制定全國統一的「低收入人口認定辦法」及「低收入家庭經濟狀況核對辦法」，持續健全社會救助體系。目前中國還沒有制定全國通行的低收入人口認定準則。

新華社今天報導，中國民政部還將全面開展「低保邊緣家庭」及「剛性支出困難家庭」的認定工作，同時建立健全民政部門統一認定監測低收入人口、各職能部門協同救助幫扶的體制機制。

報導指出，鑑於當前中國社會救助正在由單一物質救助向「物質+服務」綜合救助模式轉變，中國民政部2025年將研究制定發展服務類社會救助的政策措施，推動完善低收入人口就業救助、產業幫扶等發展型政策舉措。

目前中國還沒有制定全國通行的低收入人口認定準則，而是由地方政府各自依當地標準認定，包括從收入低於當地最低生活保障標準、低保邊緣人口與「支出型困難」等幾項準則判定，以致各地標準不一。

中國民政部5月間曾表示，當時全國31個省區中，已有19個推出低收入人口監測配套文件或落實措施。今年第1季，中國全國低收入人口動態監測平台監測對象，已達8015萬人。

文件 新華社

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