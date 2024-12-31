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日媒披露首次有日本人因國內行為 被中國判間諜罪

中央社／ 台北31日電

共同社披露，2015年一名日本女子到上海出差時被捕，原因指向其在2012至2013年多次在東京與中國駐日大使館官員會面，談論中方對中日在尖閣諸島（釣魚台）衝突的看法，之後告訴日本官員。報導指出，這是首次日本人因國內行為，被中國判間諜罪。

報導表示，這是首次有日本公民在日本國內的行為，被中國當局指控為間諜罪。日本政府雖然知道這件事情，但並未公開。這令人擔心中國當局可能在日本進行情報收集活動。

共同社30日報導，中國當局在2015年拘押一名日本女子，是因她在日本國內的行為而指控她從事間諜活動。

報導引述日本和中國消息人士稱，該日本女子60多歲，2012年至2013年期間曾多次在東京會見中國駐日本大使館官員，了解他們對2012年日本政府將尖閣諸島「國有化」後中日衝突的看法。其後該女子將談話內容告訴兩位日本政府官員，但訊息不包含國家機密。

其後這名女子到上海出差，被中國當局拘捕，指控她從事間諜活動。2019年2月上海高級人民法院判她間諜罪，判處有期徒刑6年。

近年有多名日本人在中國被指控從事間諜活動，包括日本藥廠安斯泰來1名日籍男高層。日本外務大臣岩屋毅25日在北京與中國外長王毅會面時，呼籲「立即釋放」被中國當局拘留的日本公民。

上海 日本 間諜

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