共軍四川艦剛下水 中船集團前董事長溫剛就傳神隱

中共軍工系再傳高層人事動盪。由中國船舶集團承建的全球首艘電磁彈射兩棲攻擊艦「四川艦」12月27日才風光下水，如今卻傳出，中國船舶集團前董事長、黨組書記溫剛已「神隱」逾兩個月，該集團董事、黨組副書記杜剛同樣已兩個月未公開露面。

中國船舶集團是中國大陸特大型國有重要骨幹企業，旗下擁有科研院所、企業單位和上市公司106家，號稱是全世界最大的造船集團，同時負責承建共軍各種軍艦及航空母艦。

根據中國船舶集團網站最新信息顯示，徐鵬已出任中國船舶集團有限公司董事長、黨組書記。大陸財新網引述知情人士透露，溫剛和杜剛已有兩個月未參與集團的重要經營活動。

公開資料顯示，溫剛現年58歲，歷任中國兵器工業集團公司副總經理、黨組成員、董事、總經理、黨組副書記等，2018年任中國兵器工業集團有限公司董事長、黨組書記，兼任某資產管理公司籌備組組長。

溫剛在2019年任中國融通資產管理集團有限公司董事長、黨組書記，2023年任中國船舶集團有限公司董事長、黨組書記，等於上任還不到兩年。

值得注意的是，中國船舶集團尚未對外宣布溫剛的人事調整。中國船舶集團官微顯示，溫剛最近一次以中國船舶集團董事長、黨組書記的身分出席公開活動是在今年10月23日，前往中國船舶集團旗下七二五所、七一三所、河柴重工進行調研。

大陸網路近日也高度關注溫剛去向，從入口網站百度搜索條中，可以看到「中船溫剛帶走」、「杜剛被審查」、「中船溫剛杜剛近況」等關鍵字，但無法從這些關鍵字進一步取得相關內容。

新任中國船舶董事長徐鵬，曾長期任職東方電氣集團系統；2023年2月，轉任中國一重集團總經理，去年升任一重集團董事長、黨委書記，直至此番履新。

港媒星島日報報導，自解放軍掀起反腐風暴後，不少軍工巨頭先後捲入其中。溫剛的前任，中共中央軍民融合發展委員會辦公室常務副主任（正部級）雷凡培，也已久未露臉。