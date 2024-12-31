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世界規模最大抽水蓄能電站 河北豐寧電站全面投產發電

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
號稱目前世界規模最大的抽水蓄能電站「國家電網河北豐寧抽水蓄能電站」實現全面投產發電。圖為河北豐寧抽水蓄電站上水庫與下水庫畫面。（圖／取自河北日報）
號稱目前世界規模最大的抽水蓄能電站「國家電網河北豐寧抽水蓄能電站」實現全面投產發電。圖為河北豐寧抽水蓄電站上水庫與下水庫畫面。（圖／取自河北日報）

號稱目前世界規模最大的抽水蓄能電站「國家電網河北豐寧抽水蓄能電站」最後一台變速機組於31日8時08分正式投入商業運行，豐寧電站實現全面投產發電，被陸媒稱世界最大「超級充電寶」正式滿格運作。

綜合新華社、河北日報報導，豐寧電站位於河北省承德市豐寧滿族自治縣，緊鄰京津冀負荷中心和冀北千萬千瓦級新能源基地，由國網新源集團有限公司開發建設和運營管理。電站總裝機規模達360萬千瓦。

國網新源河北豐寧抽水蓄能董事長倪晉兵表示，滿格運行後，電站每年可消納綠電87.16億千瓦時，供應綠電66億千瓦時，可滿足260萬戶家庭一年用電量

目前國網新源河北豐寧抽水蓄能電站12台機組全部投產發電。12台機組中，11號、12號兩台變速機組為大陸國內首次引進的大型變速抽水蓄能機組，響應電網調節需求更加靈活。

自2021年12月首批機組投產發電以來，豐寧電站已累計發電86.16億千瓦時，消納新能源和低谷電量109.02億千瓦時。豐寧電站全面投產後，每年可節約標準煤48.08萬噸，減少二氧化碳排放120萬噸。

抽水蓄能以其資金投入少、設備壽命長、儲能規模大、轉換效率高、技術成熟、運行條件簡便、清潔環保等特點，是目前電力系統中最成熟、最實用的大規模儲能方式。抽水蓄能電站是通過把低處的水抽到高處來蓄集能量，待電力系統需要時再發電的水電站。

根據陸媒能源日參2018年的統計排名，全世界十大抽水蓄能電站中，有七座在中國大陸，位於河北、廣東、江西與浙江，其他位於美國烏克蘭與日本，分別是排名第二、三、四的美國巴斯康蒂抽水蓄能電站、烏克蘭德涅斯特抽水蓄能電站與神流川抽水蓄能電站。

廣東 烏克蘭 美國

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