【專家之眼】陸委會隨網路謠言起舞 意欲為何？

最近網路上流傳統戰影片相關報導，稱目前可能已有10萬多台灣人持有「中華人民共和國身分證」、「等同具有台灣、大陸雙重國籍」，明顯違反《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》(簡稱《兩岸條例》)云云。網路上有人為了吸流量，語不驚人死不休，可以理解，不料陸委會也隨之起舞，順著發言邏輯稱政府將嚴格查處，少數有心人士勿以身試法。

網路相關發言可信度是很有疑問的，包括從沒聽過福建有所謂統戰處長編制，更不用提會由台灣政黨指派。多講點漏洞，恐怕是在幫忙介紹刷流量，且不贅述。只是陸委會卻正經八百的附和其中說法，引用《兩岸條例》第九條之一規定指出，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照。若違反，主管機關可註銷其台灣戶籍，喪失台灣地區人民身分。

官署宣導依法辦事，沒有問題，問題在網路說法明顯錯誤，陸委會不辨菽麥，拿專業幫忙吶喊助威，恐怕有傷過去令名。點出說法錯誤，是因為一般台灣人可以持有的大陸發行之身分證明文件，包括作為大陸通行證件的台胞證、居住半年以上、具合法就業、合法住所、連續就讀等條件之一可申請的台灣居民居住證（居住證）、準備定居落戶的台灣居民定居證（定居證），以及護照、身分證等。

居住證是2018年起，中共推出可以讓持證者擁有跟大陸居民身分證一樣的18碼證件號，方便台人在大陸辦理社保、公積金、醫保，申請各項證明等；定居證還規定申辦時要上繳台胞證、台灣身份證件和出入境證件，直到去年底今年初，才由中共國家移民管理局於「支援福建建設兩岸融合發展示範區十項出入境政策措施」放寬標準大力推廣，試點才一年左右，還沒推到其他省分，就突然被網路上說要直奔申領身分證而去，這不是中共推政策的行事節奏；該證與居住證有何差異，連目前長居對岸的台人也還搞不太清楚。換句話說，缺乏熱烈辦證動機，更不用提辦理手續更嚴格的身分證。如此邏輯，也適用於我國護照比較好用，台人同樣缺乏辦理大陸護照動機。

陸委會理應知道這方面的差別，所以今年初遇到中共放寬在福建的定居證申請時，還特別指出對岸經濟不佳，定居證對台人沒吸引力，並稱因為還不需設籍中國，因此未違反《兩岸條例》，不會註銷台灣戶籍。現在卻附和網路謠傳台灣人到當地辦理「中國身分證」，持證後可安排開發商以免首付方式取得房、車產，也能與福建當地銀行高層合作行超貸詐騙情事。既然陸委會早知對岸經濟不佳、官員貪腐又抓得兇，又怎會安排免首付與銀行高層合作超貸詐騙？現在還忽然覺得有不少台人可能辦大陸的身分證，準備認真查辦，風向吹得相當奇怪。

或許陸委會真的發現了有如此趨勢，苦口婆心的盼望國人勿以身試法。然而，除了極少數人可能在網路上、使用大陸護照入境自爆外，陸委會應無法找到證據。不知道官員們要怎麼查處？既然查不到卻講得煞有介事，比較可以推想的，恐怕是製造風聲鶴唳的認知戰，嚇阻與讓人民覺得處處有風險意味濃厚。

此外，還能被合理懷疑有關的，尚包括本來就拿過大陸身分證件的陸配。雖然這部分已有要合於《兩岸條例》才能入籍台灣規定，本來沒問題了，但之前陸配民代衍生包括國籍尚未放棄的相關「爭議」，搭配此次綠委受訪時特別呼籲跟戶籍、國籍有關的單位，要全面清查，尤其是立法委員、民意代表，到底誰去申請了中國的身分證？讓人好奇綠營是否正在藉此操作，引導風向？

總之，網路流言不可輕信，猶記得新冠疫情流行時，官署勸人民不要隨便傳播、信任網路流言，陸委會過去一向是台灣最專業的大陸事務主管機構，不可輕易砸了招牌。