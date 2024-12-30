強化檢察權制約監督 陸最高檢設「檢察官懲戒委員會」

大陸司法機構組織又有了新變化，30日正式成立「最高人民檢察院檢察官懲戒委員會」，官方宣示要「依法依規開展檢察官懲戒工作」，「強化檢察權運行制約監督」。

據大陸最高檢官網消息，12月30日，大陸最高人民檢察院檢察官懲戒委員會成立大會和第一次全體委員會議在最高檢機關舉行，由中共最高檢黨組書記、檢察長應勇擔任首任的懲戒委員會主任。

應勇強調，最高檢檢察官懲戒委員會成立，是進一步深化司法體制綜合配套改革、落實和完善司法責任制的重要舉措。他指出，要「依法依規開展檢察官懲戒工作，充分發揮檢察官懲戒委員會作用，強化檢察權運行制約監督，進一步落實和完善司法責任制」，不斷提升檢察機關法律監督公信力。

他還指出，要「全鏈條完善司法責任歸屬、認定、追究機制」，推動檢察官懲戒制度實質化運行，「真正讓司法責任制形成閉環、長出牙齒」。他提到，檢察官懲戒制度實質化運行，「前提是明晰責任歸屬，讓檢察官知道自己的職權是什麼、責任在哪裡，知責明責進而擔責盡責」；關鍵是科學認定責任，按照「誰辦案誰負責，誰決定誰負責」要求，依規明確責任認定、劃分和承擔，確保懲戒工作公平公正；根本是責任追究到位，堅持實事求是、客觀公正、主客觀相一致，更加堅決、精準開展追責懲戒工作。

應勇指出，檢察官懲戒工作由檢察院與檢察官懲戒委員會分工負責，懲戒委員會根據檢察院調查核實情況開展專業審查，作出專業判斷。應勇還強調，最高檢檢察官懲戒委員會委員必須旗幟鮮明講政治，用政治視角、政治效果來審視檢察官懲戒和檢察履職辦案工作，以法治思維和法治方式推動懲戒工作依法規範開展，也要確保審查意見「經得起法律、歷史和人民檢驗，彰顯懲戒工作權威性和公信力」。

這一新組建的機構，由應勇親自擔任主任，童建明、滕繼國任副主任，史衛忠、侯亞輝、張相軍、藍向東、徐向春、郭興旺任內部委員，周光權、皮劍龍、楊複晗、董朝陽任特邀委員。此次會議還審議通過了「最高人民檢察院檢察官懲戒委員會章程」。

公開資料顯示，全大陸首個省級的法官、檢察官遴選（懲戒）委員會，係於2014年在上海市成立，但其他省份並沒有快速跟進，直到2021年後才比較大規模推廣。進入2024年底，近期有許多大陸省份也已宣布設立該省的檢察官懲戒委員會，包含海南省、黑龍江省、安徽省等。

據法治日報報導，全大陸首起檢察官懲戒，發生在2020年5月，當時河南省檢察院收到反映洛陽市某基層院在辦理一件尋釁滋事案中存在違規違法辦案問題的舉報信件，經查，該案承辦檢察官李某某在原案辦理中，為爭取辦案時間，第三次退回公安機關補充偵查，違反刑事訴訟法關於「補充偵查以二次為限」規定，造成辦案期限超期，並引發信訪；且李某某其後為掩蓋自身錯誤，在該院檢委會研究此案時未如實彙報有關情況，導致該問題未被及時發現和處理。同年7月15日，根據懲戒委員會審查意見和有關規定，決定給予李某某「警告」處分。