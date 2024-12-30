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陸海警年末再擾金門水域 海巡第一時間部署4艘巡防艇監控

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
今下午2時許再有4艘中國大陸海警船出現在金門南面限制水域。圖／海巡署提供
今下午2時許再有4艘中國大陸海警船出現在金門南面限制水域。圖／海巡署提供

兩岸局勢近年持續引發關注，今下午2時許再有4艘中國大陸海警船出現在金門南面限制水域。海巡署表示，金馬澎分署今偵獲後，研判將再侵擾我方水域，第一時間以行動回應，立即部署4艘巡防艇於限制水域線上嚴密監控

海巡署說明，今日下午2時50分，中國海警船「14603」 、「14604」、「14607」 、「14608」等4船自金門翟山及料羅南面4個點位航入我國水域，海巡署部署之4艘巡防艇隨即趨前與對應阻止，同時透過無線電以中、英文廣播示警，嚴正警告海警船轉向航離，勿進我方管轄水域，並全程蒐證併航驅離，中國海警船在我方巡防艇近迫嚴密監控下，於17時航出，歷時2小時。

海巡署指出，自2月起中國海警已連續50次侵擾金門海域，即便已屆2024年終，中國仍持續以海警對我進行灰帶襲擾，破壞區域和平穩定，海巡署必將持續堅定執法立場，堅定捍衛國家主權，確保國家海域安全。

海巡署 監控 金門

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