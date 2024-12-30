空警三千首飛 共軍空戰優勢增

繼共軍第六代隱形戰機日前在四川成都首飛疑被民眾目擊，近日陝西西安上空出現一架大型黃色飛機，被認為是共軍最新「空警三千」預警機首飛。港媒引述分析指，正當台海和南海局勢加劇，空警三千強大的偵測和續航能力，將為大陸帶來更大優勢。

綜合星島日報等港媒報導，空警三千是以西安飛機工業集團研製的運廿軍用運輸機為基礎改裝，最顯著特徵是大型旋轉雷達罩和尾部隆起。報導指，為了在電戰和空中指揮上搶占優勢，空警三千的大型雷達罩內部很可能裝備主動電子掃描陣列（AESA）雷達，能三百六十度覆蓋，遠距離偵測並追蹤海陸空目標。至於隆起的尾部，相信是整合先進通訊系統，很可能支持網路中心作戰，能在複雜的戰鬥環境中充當空中指揮中心。

報導指，大型雷達罩和電子系統雖大增飛機重量和阻力，限制速度和機動性，但對預警機來說，續航力和高效率才是優先考慮因素。空警三千由渦扇廿引擎驅動，能提供更佳的推力和燃油效率。高效引擎結合大機身，可裝載更多、更複雜、性能更優異的機載設備，允許更多的情報分析人員，讓預警機有更長的滯空時間等。

星島日報引述軍事專家分析，從解放軍空軍角度看，空警三千最主要目標可能有兩個：一是增強大陸空軍對於隱身目標的探測能力，以提高對抗美國Ｆ-22這類隱身目標的水準；同時彌補大陸空軍大型空中預警機的不足。

目前大陸的大型空中預警機是二○○七年服役空警二千，由前蘇聯的伊留申七十六運輸機為平台。大陸在二○一五年裝備另一款中型預警機空警五百，是在其國產運八型運輸機上安裝AESA雷達。

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌說，由運廿改裝成預警機，當然可攜帶更大、功能更強的雷達，執行任務的高度可提升，航程也更長，這些都是大型預警機優勢，明顯優於以運八中型螺旋槳運輸機改造的空警五百。

我國防部昨下午宣布，共軍派出戰機與無人機共廿一架次，其中十六架次逾越中線及延伸線，進入我北部、西南及東部空域，配合共艦執行聯合戰備警巡。昨天是台海當面共軍機艦今年第四十度操演聯合戰備警巡，也是十一月廿八日之後首度。