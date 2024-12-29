中共「空警3000」有多強？航程與高度明顯進步

年底中共解放軍一口氣「官洩」多種新研發機種，除了兩架外型特異的新款戰機，還有在自製運20運輸機上加裝雷達天線的「空警3000」預警機。大陸媒體並且報導，空警3000將使用主動式電子掃描陣列雷達（AESA），性能將優於新一代美國空軍E-7A楔尾鷹（Wedgetail）與海軍E-2D鷹眼（Hawkeye）預警機。

專家表示，運20是大型噴射機，機內空間、航程與飛行高度都優於共軍現役的空警500預警機，應也優於必須在航艦上起降的E-2D，至於與E-7A之間的高下，沒法單從外表判斷。

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌說，由運20改裝成預警機，當然可以攜帶更大、功能更強的雷達，執行任務的高度可以提升，航程也將更長，這些都是大型預警機的優勢，明顯優於以運8中型螺旋槳運輸機改造的空警500。相較之下，螺旋槳推進的E-2必須在航艦起降，機體大小嚴重受限，這方面同樣吃虧；至於以737客機改造的E-7，與空警3000相較的高下，就不是單看照片所可能推論出來的。