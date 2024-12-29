動作不斷！陸強化主權宣示 共軍南部戰區在黃岩島開展戰備警巡

為向菲律賓展示對南海黃岩島（我稱民主礁）主權，大陸近日動作不斷。先是大陸海警27日在黃岩島領海及周邊區域執法巡查，解放軍南部戰區29日又宣布組織海空兵力，在黃岩島領海領空及周邊區域開展戰備警巡，強調此舉是為進一步強化有關海空域管控力度，堅決捍衛國家主權安全。

解放軍南部戰區29日下午在官方微博發布消息稱，「12月29日，解放軍南部戰區組織海空兵力位『中國』黃岩島領海領空及周邊區域開展戰備警巡」，並指，「12月以來，戰區部隊組織海空兵力持續加強黃岩島領海周邊海空域巡邏警戒，進一步強化有關海空域管控力度，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海地區和平穩定」。

這則訊息還附上一段40秒的影片，內容展現多架軍機升空，在黃岩島上空俯視島嶼，並有三艘艦艇列隊而出，時而成一縱隊，時而併排航行。並配上軍方人員透過無線電表示，「我已到達黃岩島任務空域，任務正按計劃實施」，「108編隊抵達黃岩島附近海域，按計畫開始組織戰備巡邏。」

大陸11月中旬公布黃岩島領海基線，反制菲律賓總統馬可仕同月稍早簽署的菲律賓海洋區域法和群島海道法。爾後，雙方衝突仍舊不斷，本月4日，大陸海警指控菲律宾派出四艘海警船與六艘公務船，連同多艘不知名船隻，企圖侵闖黃岩島領海，大陸海警船與菲國公務船再度發生擦撞，大陸海警稱，「中方依法依規對其實施管控」。

就在解放軍南部戰區行動的兩天前，大陸海警27日也發布消息指，當日在「中國黃岩島」領海及周邊區域開展執法巡查。並指，12月以來，大陸海警持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，警戒驅離非法滋擾船隻，進一步強化有關海域管控力度，堅決維護國家領土主權和海洋權益。