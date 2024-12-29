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談話遭竄改？日方稱「陸發布內容不正確」 陸外交部：盼日正視歷史

中央社／ 台北29日電
中國大陸外交部發言人毛寧。歐新社
中國大陸外交部發言人毛寧。歐新社

中日外長日前會談後，日方稱中方公布的內容不正確。中國外交部回應稱，希望日方再度展現和平發展的決心，本著「正視歷史、開闢未來」的精神，推動中日關係健康穩定向前發展。

日本外務大臣岩屋毅25日在北京與中國外交部長王毅會談，中方發表的內容稱岩屋毅在會談中當面承諾日方在歷史問題上會持續秉持「村山談話」，並表達深切反省與由衷道歉，但日方發表的內容並無如此表述。岩屋毅27日在日本外務省記者會表示，「（有關歷史認識）中方發表的內容不正確」，日本已向中方提出關切。

對此，據陸媒澎湃新聞27日的消息，中國外交部發言人毛寧表示，「日本前首相村山富市1995年就歷史問題發表正式談話，對日本殖民統治和侵略表示深刻反省，向戰爭受害國表示道歉。日方在中日外長會談中表示將秉持上述立場」。

毛寧指出，正確認識和對待日本軍國主義侵略歷史是日本取信於國際社會特別是亞洲近鄰的重要前提，「希望日方能夠再度展現和平發展的決心，同中方一道，本著『正視歷史、開闢未來』的精神，推動中日關係健康穩定向前發展」。

「村山談話」是村山富市於1995年8月15日發表的談話，其中承認日本藉由殖民統治和侵略，對許多國家的人民造成重大傷害與痛苦，特別是亞洲國家。

外交部 日本 毛寧

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