「三塊肉為你馬吃」 陸媒揭毛澤東這樣學英文的

在當年各種條件極度缺乏的情況下，毛澤東是如何自學英語的？中共中央辦公廳老幹部局前局長徐中遠揭露，和不少人一開始學英文時用的方法一樣：用中文同音字詞來輔助，例如「三塊肉為你馬吃」。

徐中遠27日在中共中央黨校主管的機關報《學習時報》發表題為「毛澤東學習英文背後的戰略眼光」的文章提到，1939年，斯諾（Edgar Parks Snow，美國記者，被中共視為「老朋友」）第二次訪問延安，把一本有他親筆簽名的著作《西行漫記》（Red Star Over China）送給毛澤東。

毛澤東當即回了張便條，上面只寫有一句話：「三塊肉餵你馬吃」。斯諾一頭霧水，在下方打了個問號。待讀過一遍細想後，他才恍然大悟，原來毛澤東的意思是英語「Thank you very much（非常感謝）」的中文音譯。

徐中遠表示，這是毛澤東當年自學英語的習慣做法，把要記的單詞、短語用類似讀音的漢字標註在旁邊，這個習慣一直保持到毛澤東晚年。

文章還提到，1946年8月6日下午，毛澤東在延安窯洞前半山坡平台上一個小石桌旁，會見美國記者斯特朗（Anna Louise Strong）。「交談中，毛澤東把身子向後一仰，開懷地得出結論：『美國反動派是……』他停頓了一下，顯然是在找合適的詞—『紙老虎』。因為英語裡沒有相對應之詞，翻譯只好將它譯成了『scarecrow（稻草人）』。」

徐中遠表示，毛澤東讓翻譯停下來，要斯特朗解釋「scarecrow」是什麼意思。斯特朗說，那是用稻草紮成的人形，農民把它豎到田裡來嚇唬烏鴉。毛澤東立即表示這樣譯不好，不是他的意思。他說，紙老虎不是嚇唬烏鴉的死東西，它是用來嚇唬孩子的。

於是，由「紙（paper）」和「老虎（tiger）」這兩個單詞組合，造出一個新的英語複合詞「paper-tiger」。徐中遠稱，毛澤東高興地笑了，用帶著濃重湖南腔的英語說：「拍拍-太根兒（paper-tiger）！」「paper-tiger」此後也成了毛澤東最喜歡說的一個英語單詞。

徐中遠指出，20多年後，1973年2月17日晚，毛澤東在中南海游泳池住地會客廳會見季辛吉。談話中，基辛格問：「主席現在正學英文嗎？」毛澤東回說：「我認識幾個英文字母，但不懂文法。」

季辛吉隨即表示：「主席發明了一個英文單詞。」對此毛澤東隨即回應稱：「是的，我發明了一個英文詞彙paper-tiger。」季辛吉也很快地「對號入座」說：「紙老虎。對了，那就是我們。」

徐中遠表示，毛澤東不只自己愛看各種英文書刊，對於一些有重要參考價值的文章，還做眉批旁註，並推薦給中共中央其他領導或身邊工作人員閱讀。

例如1950年12月28日，毛澤東就批示「可將胡佛演說以資料名義刊於人民日報第四版及世界知識上」。1958年中共八屆六中全會期間，毛澤東將《參考資料》上刊登的時任美國國務卿杜勒斯的兩篇演說和美國「新教領袖們」通過的一個聲明等三篇報導親自重擬標題、重寫提要，批示印發給與會中委閱讀。