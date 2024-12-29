開放有錢人移民 香港已吸金逾900億元

香港已重拾投資者信心？港府今年3月推出「新資本投資者入境計畫」，吸引高淨值人士落戶香港，申請門檻為淨資本港幣3,000萬元（約合新台幣1.27億元）。港府迄今至少已收到753件申請，其中595件獲「原則上批准」，香港因此「吸金」超過港幣220億元（約合新台幣930.5億元）。

香港星島日報報導，上述數據為香港投資推廣署自「新資本投資者入境計畫」3月推出後，統計至12月13日的數據。而在獲原則批准的595件裡，有202件獲投資推廣署核實符合投資規定的申請，175宗獲入境處「正式批准」，即完成投資，當中已有138名申請人已來港，並有119人攜帶受養人。

該計畫今年10月經過優化調整，容許申請人投資住宅物業，單一物業成交價須為5,000萬元或以上，而包括住宅及非住宅物業的房地產投資，獲計入符合最低投資門檻的要求的總投資上限為1,000萬元。

香港工業界立法會議員吳永嘉表示，具意向的投資者中，亞洲人或亞裔佔比不少，遵循「落地生根」的傳統文化，多樂意購買住宅，10月調整過後的計畫具吸引力。不過，有多名香港立法會議員認為該門檻「略高」，建議港府在不引起炒房的條件下，考慮適當下調門檻。

香港會計界立法會議員黃俊碩指出，住宅方案中僅有1,000萬元可計入投資總額，變相令投資者需拿出7,000萬元在港投資，與多年前舊計畫的1,000萬元的投資額有較大距離，與現時其他地區同類計畫比較，亦無明顯優勢。

他認為，港府應在該政策推出3至6個月後，視乎需要下調住宅成交額要求；同時維持該投資「納入投資總額1,000萬元」不變，以確保投資者仍有至少2,000萬元投資於香港其他產業。

金融服務界立法會議員李惟宏認為，住宅成交價門檻設在5,000萬元，意在避免引起樓市「炒作」，建議政府在該政策實施6至12個月後檢討成效，再決定門檻是否需要略微下調，以增強計畫吸引力，惟強調「不能下調太多，以免影響民生」。他還建議，進一步放寬至納入配偶或聯名帳戶的投資，提高該計畫對資產配置多樣化的高淨值人群吸引力。