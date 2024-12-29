快訊

MLB／連生小孩都有緣！大谷、賈吉第一胎同年報到 球迷：永遠的宿敵

有家族癌症病史，為什麼醫師不讓我自費檢查？跟1原因有關

聽新聞
0:00 / 0:00

馬英九三次訪陸必重溫抗日史 陸媒：為對沖台獨史觀

聯合報／ 大陸中心／即時報導
2024年4月9日，馬英九登上北京八達嶺長城時，不禁唱起抗戰歌曲「長城謠」，唱到一半還哽咽拭淚。（新華社）
2024年4月9日，馬英九登上北京八達嶺長城時，不禁唱起抗戰歌曲「長城謠」，唱到一半還哽咽拭淚。（新華社）

前總統馬英九12月18日至26日第三次率團訪問中國大陸，大陸中央廣播電視總台旗下新媒體《日月譚天》指出，馬英九每次訪陸參觀抗戰紀念設施和遺址遺跡是必有的行程。《日月譚天》引述專家分稱，這是要為台灣青年補上歷史課，「讓他們深刻體會到兩岸的歷史聯結和同胞的血脈聯繫，對沖『台獨史觀」、反制『文化台獨』，值得肯定」。

《日月譚天》28日在一篇題為「馬英九率台青三訪大陸，為兩岸關係增添暖意」的文章中稱，此行與馬英九今年4月大陸之行僅相隔半年多，距大陸高校師生結束訪台也才兩周，且在民進黨當局揚言要處罰馬英九基金會的背景下，受到兩岸輿論高度關注。

文章引述台灣專家表示，馬英九此次行程從大陸東北到西南，聯通歷史與現實，不僅喚起兩岸同胞共同的抗戰記憶、民族情感、文化傳統，也向台灣民眾展現出大陸不同區域發展樣態的豐富性。

馬英九參訪團出發前，《日月譚天》還特別訪問94歲的東北抗日聯軍老兵王濟堂。在得知馬英九將率台灣青參觀哈爾濱「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」後，王濟堂說，「作為一名抗戰老兵，我親身經歷的那段歷史，也是兩岸同胞共同的傷痛和鬥爭。正是當年中國人民抗日戰爭的偉大勝利，才讓台灣得以光復，回到了祖國的懷抱。」

王濟堂期盼兩岸同胞「銘記歷史，珍愛和平，創造未來」，他並呼籲台灣青年朋友把大陸當成自己的家，像走親戚一樣，常來常往。

《日月譚天》盤點馬英九三次大陸行指出，參觀抗戰紀念設施和遺址遺跡是必有的行程：從去年的侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、重慶張自忠烈士陵園和上海四行倉庫抗戰紀念館，到今年4月的北京盧溝橋和中國人民抗日戰爭紀念館，再到這次的哈爾濱侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館。

文章引述專家分析說，「近年來，民進黨當局出於台獨本性，大搞『去中國化』，推出所謂『教改』政策和『台獨』課綱，導致許多台灣年輕人歷史觀扭曲。」

「馬英九三度『登陸』，帶領台青走進抗戰紀念設施和遺址遺跡、高唱抗戰歌曲，為他們補上了在島內缺失的歷史課，讓他們深刻體會到兩岸的歷史聯結和同胞的血脈聯繫，對沖台獨史觀、反制文化台獨，值得肯定。」

馬英九12月20日前往位於哈爾濱的「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」參觀。（圖／馬英九辦公室提供）
馬英九12月20日前往位於哈爾濱的「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」參觀。（圖／馬英九辦公室提供）
2023年3月29日，馬英九在參觀「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」後，題字「歷史絕不可遺忘」。（中新社）
2023年3月29日，馬英九在參觀「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」後，題字「歷史絕不可遺忘」。（中新社）
馬英九2023年首次訪問中國大陸時，特別前往「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」致哀。（中新社）
馬英九2023年首次訪問中國大陸時，特別前往「侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館」致哀。（中新社）

抗戰 抗日戰爭 馬英九基金會

延伸閱讀

馬英九被匿名指訪陸遭降格對待 蕭旭岑反擊：無能官員

控柯文哲霸凌北市公務員 郝龍斌：也霸凌我、馬英九

影／訪陸返台 馬英九指川普將上任：兩岸更需和平穩定

馬英九赴四川「三蘇祠」 盛讚蘇東坡為官清廉一介不取

相關新聞

邱垂正：禁陸涉台「一把手」來台

邱垂正回歸陸委會並升任主委半年有餘，面對五二○後兩岸緊張加劇，他近日接受專訪時說，至少民間互動是持續的，期望善意堆疊，推...

共軍新型兩棲攻擊艦「四川艦」今出塢 將展開艤裝調試

解放軍新一代的076型兩棲攻擊艦首艘「四川艦」27日在上海下水後，在29日上午正式出塢，這意味著整船主體建造已經完成，將...

馬英九三次訪陸必重溫抗日史 陸媒：為對沖台獨史觀

前總統馬英九12月18日至26日第三次率團訪問中國大陸，大陸中央廣播電視總台旗下新媒體《日月譚天》指出，馬英九每次訪陸參...

共軍新機「空警-3000」首飛疑曝光 具強大偵查能力

繼日前第六代隱形戰機在四川成都首飛疑被民眾目擊，近日陝西西安上空出現一架大型黃色飛機，相信是共軍最新一代「空警-3000...

港媒：川普2.0有利大陸拉攏日韓、加強與東南亞合作

川普即將再次出任美國總統，或將加速全球外交重組，卻可能有利亞洲團結與和平。港媒星島日報分析指，日韓由於無法如拜登年代般從...

兩岸觀策／陸新武器威脅 台須從政治面應對

年底這兩天，中共新型尖端軍事裝備接連亮相，一個是空軍的兩款第六代戰機試飛，一個是海軍的全球第一艘搭載無人戰機的兩棲攻擊艦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。