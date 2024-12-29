馬英九三次訪陸必重溫抗日史 陸媒：為對沖台獨史觀

前總統馬英九12月18日至26日第三次率團訪問中國大陸，大陸中央廣播電視總台旗下新媒體《日月譚天》指出，馬英九每次訪陸參觀抗戰紀念設施和遺址遺跡是必有的行程。《日月譚天》引述專家分稱，這是要為台灣青年補上歷史課，「讓他們深刻體會到兩岸的歷史聯結和同胞的血脈聯繫，對沖『台獨史觀」、反制『文化台獨』，值得肯定」。

《日月譚天》28日在一篇題為「馬英九率台青三訪大陸，為兩岸關係增添暖意」的文章中稱，此行與馬英九今年4月大陸之行僅相隔半年多，距大陸高校師生結束訪台也才兩周，且在民進黨當局揚言要處罰馬英九基金會的背景下，受到兩岸輿論高度關注。

文章引述台灣專家表示，馬英九此次行程從大陸東北到西南，聯通歷史與現實，不僅喚起兩岸同胞共同的抗戰記憶、民族情感、文化傳統，也向台灣民眾展現出大陸不同區域發展樣態的豐富性。

馬英九參訪團出發前，《日月譚天》還特別訪問94歲的東北抗日聯軍老兵王濟堂。在得知馬英九將率台灣青參觀哈爾濱「侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館」後，王濟堂說，「作為一名抗戰老兵，我親身經歷的那段歷史，也是兩岸同胞共同的傷痛和鬥爭。正是當年中國人民抗日戰爭的偉大勝利，才讓台灣得以光復，回到了祖國的懷抱。」

王濟堂期盼兩岸同胞「銘記歷史，珍愛和平，創造未來」，他並呼籲台灣青年朋友把大陸當成自己的家，像走親戚一樣，常來常往。

《日月譚天》盤點馬英九三次大陸行指出，參觀抗戰紀念設施和遺址遺跡是必有的行程：從去年的侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館、重慶張自忠烈士陵園和上海四行倉庫抗戰紀念館，到今年4月的北京盧溝橋和中國人民抗日戰爭紀念館，再到這次的哈爾濱侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館。

文章引述專家分析說，「近年來，民進黨當局出於台獨本性，大搞『去中國化』，推出所謂『教改』政策和『台獨』課綱，導致許多台灣年輕人歷史觀扭曲。」