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港媒：川普2.0有利大陸拉攏日韓、加強與東南亞合作

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
香港星島日報分析指，「川普2.0」有利中國聚攏日韓，亦會刺激東南亞加強與中國合作。 （路透）
香港星島日報分析指，「川普2.0」有利中國聚攏日韓，亦會刺激東南亞加強與中國合作。 （路透）

川普即將再次出任美國總統，或將加速全球外交重組，卻可能有利亞洲團結與和平。港媒星島日報分析指，日韓由於無法如拜登年代般從美國獲利，更可能要遭川普欺壓，將令中國與日韓關係出現改善契機，將令美日韓與中俄朝對立的格局出現緩和。中日韓加強合作，亦會刺激東南亞加強與大陸合作。

這篇名為「抗衡川普2.0 利中國聚攏日韓」的社論首先就中日關係指出，日本外相岩屋毅上周訪問中國，凸顯首相石破茂改善中日關係的新策略，其中包含兩點新立場。一是會努力平衡日美與日中關係，敵視中國態度會大減。二是岩屋毅表明不喜歡「台灣有事即日本有事」論，即「不再明目張膽為台獨撐腰」。

文章分析，石破茂著力改善與中國關係，原因在於其所屬自民黨在10月國會大選大敗，淪為少數政府，急需振興經濟以提高民望，然而「川普2.0」將揮動關稅大棒，日本為美國貿易赤字國，勢必遭川普針對。此外，在川普當選後，石破茂的祝賀電話通話只得短短5分鐘，提議兩人在川普上任前會面又遭拒絕，顯示川普對日本態度甚為冷淡。

文章稱，故石破茂需為日本經濟尋找另一支柱，而中國無疑是上佳選擇。此因中國市場規模大，且中國需要日本高端晶片及設備、電子精密零件等。對中國而言，中日關係改善，亦有利中國提振經濟，更可緩解美日經貿、軍事聯手打壓中國。

 文章認為，中日關係改善，亦刺激南韓推動中韓關係。尤其當前南韓政局陷入混亂，與中國關係較好的共同民主黨有望上台，且川普曾明言南韓是搖錢樹，無論未來誰當南韓總統，都可能與中國改善關係，以免面對中美左右夾擊。

文章進一步指出，由於川普很大可能拉攏俄羅斯、朝鮮，以挑撥中俄朝合作，將令拜登塑造的美日韓遏制中俄朝，出現重組，沖淡美日韓與中俄朝對立格局。

文章表示，中日韓加強合作，亦會刺激東南亞加強與中國合作，以分享中日韓擴大經貿合作的成果，並借此抵消川普可能增加東南亞國家關稅的重壓。

川普 日本經濟 關係

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