兩岸觀策／陸新武器威脅 台須從政治面應對

年底這兩天，中共新型尖端軍事裝備接連亮相，一個是空軍的兩款第六代戰機試飛，一個是海軍的全球第一艘搭載無人戰機的兩棲攻擊艦下水。中共高調展現新戰機與新兩攻艦，似對以美國為首的西方國家下馬威，或將誘發新一輪軍備競賽。

十二月廿六日，在毛澤東誕辰一三一周年當天，網路公開了中共研製號稱是下一代（第六代）戰機試飛短影音，而且分別是兩地、兩種不同機型的試飛。第一段影音據稱是成都飛機工業集團研發的戰機。畫面中，在殲廿雙座型戰機的伴飛下，一架造型科幻、全翼身融合、無尾三角布局的飛機在人們頭頂呼嘯而過，許多成都的網友都拍到這段畫面，在湛藍天空的映襯下，格外醒目。

另一架據稱由瀋陽飛機工業集團在瀋陽飛行相似的新機畫面當天也在網路上流傳，但該機體型相對較小。有專家稱，之所以要同步研發兩款，是要確保萬一一款失敗，還有另一款可以取代。

俄羅斯專家稱，中國是世界上第一個將這種戰鬥機原型機送上天空的國家，多名軍事專家分析稱，這兩架飛機（一架大型，一架中型）都具有全角度隱身能力，都取消垂直尾翼，且採用了「史無前例」的三引擎設計，這種設計可持續高空高速飛行。

以「成飛」研發的大型機來看，它的航程可能更遠、配備的武器可能更多，甚至隱身能力可能更強。其後置的超燃衝壓發動機（或脈衝爆震發動機），表明它有能力在近太空或亞軌道高度以高超音速飛行，因此幾乎不可能被擊落。

相隔一天後的廿七日，解放軍海軍官宣首艘○七六型兩棲攻擊艦下水並命名為「四川艦」。軍事專家稱，這款四萬多噸的「兩攻艦」配備電磁彈射和攔阻技術，可搭載艦載機、無人機和直升機，且將是全球第一艘專門搭載無人戰鬥機的「小航母」。

專家稱，「四川艦」將大大提升遠海和登陸作戰能力，相比過去傳統的航渡登陸戰，未來以空中與海上登陸的速度會明顯提高。第一波將由艦載機、大量無人機摧毀敵方沿岸防禦陣地，再由直升機或其他兩棲裝備（大型高速氣墊船）快速運送特戰部隊登陸。且發起攻擊的位置也會遠離對方海岸，減低敵方威脅。

美國前陣子才發布年度「中國軍力報告」，指中國不斷增強海軍力量，更頻繁、更大規模地在廣闊水域活動，擴大其全球影響力，並繼續部署軍艦和後勤支援艦艇，為部隊提供更大的航程，美軍的應對已顯吃力。

北約盟軍轉型最高司令部司令、法國海軍上將皮埃爾．旺迪耶也曾言「我們一起戰鬥對抗中國海軍」，最近更呼籲歐洲增加軍費開支，創新研發軍備。他認為，歐洲研發武器的速度太慢，難以跟上技術迭代速度。

他舉例說明，把所有的軍事工程師都請來研發新坦克，從提出技術規範、宣布合同到工業界開發，最後得到的坦克已是廿年後，不確定是否還能為己所需，因為情況已經發生變化。

最形象的比喻是，坦克是「陸戰之王」，但隨時代更迭與科技發展，快速且廉價的無人機、巡飛彈，再新的坦克也會變成活標靶。

西方對中共的擔憂與指責無疑是增加軍備預算的說帖。回看兩岸，台海軍力早已失衡，對比更無意義，面對緊張的兩岸關係，台灣要從政治面看待，不是軍事上的較量。大陸那邊，尖端武器可震懾台獨，但大陸應更有政治智慧來收攏台灣人心。當然，若台灣執意要當棋子、打代理人戰爭，那會是兩岸的悲劇。